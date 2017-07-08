مشارکت مالی ۶۶ میلیارد ریالی خیرین استان فارس در طرح های آبرسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال فرهادی طی گفتگویی ضمن ابراز خرسندی از مشارکت های مردمی در اجرای طرح های عام المنفعه، به ویژه پروژه های آبرسانی در استان فارس بیان کرد: مشارکت مردم در فعالیت های خیر خواهانه و عام المنفعه در فرهنگ مردم ایران قدمتی دیرینه دارد. در همین راستا استان پهناور فارس از دیر باز محل تجلی اقدامات خداپسندانه خیرین در عرصه های مختلف به ویژه در احداث و اجرای طرح های آبرسانی در شهرهای استان بوده است.

فرهادی در همین خصوص ادامه داد: یکی از سیاست های دولت و وزارت نیرو در دولت یازدهم جذب مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری غیر دولتی نظیر کمک های خیرین ، سرمایه گذاری بخش خصوصی و .... در اجرای پروژه ها و طرح های آب و فاضلاب بوده است که در همین راستا طی سال های اخیر قریب به ۶۶ میلیارد ریال توسط خیرین خیر اندیش استان فارس برای اجرای پروژه های آبرسانی عام المنفعه در ۱۴ شهر استان کمک های مالی شده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای استان فارس بیان کرد: بر همین اساس در سال های اخیر در حوزه آبرسانی در ۱۴ شهر استان ، ۱۵ حلقه چاه ، ۱۲ قطعه زمین به منظور احداث چاه یا مخزن، هفت هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب ،کمک به احداث ساختمان های اداری و اجرای ۱۸ کیلومتر خط انتقال آبرسانی با کمک ۶۶ میلیارد ریالی خیرین انجام شده است.