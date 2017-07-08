ایجاد کارگروه توسعه پژوهش های بین المللی در دانشگاه های برتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در بیانیه پایانی نشست شورای هماهنگی برنامه ریزی پژوهش و فناوری دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری منطقه یک کشور آمده است: «با هدف صیانت از تخصیص بودجه پژوهش و فناوری، ضرورت دارد در دانشگاههای کشور حداقل ۱۵ درصد و در مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری حداقل ۳۰ درصد از کل بودجه موسسه در قالب ردیف مستقل پژوهشی و فناوری تعیین و در اختیار معاونت پژوهشی و فناوری آنها قرار گیرد.

مطابق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تفویض اختیار بودجه پژوهشی به معاونان پژوهشی و فناوری باید اجرایی شود و در این خصوص پیگیری های مقتضی از سوی وزارت علوم انجام می شود.

دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در خصوص تکالیف و فرصتهای ارائه شده در برنامه ششم توسعه کشور و قانون بودجه ۹۶ برخورد فعال خواهند کرد و در این خصوص تعیین آیین نامه های مرتبط با تکالیف حوزه پژوهش و فناوری را ضروری است.

به منظور اثربخشی بیشتر دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در جامعه و صنعت و ارتقای نقش آنها در حل مشکلات کلان دستگاهی و بنگاه های اقتصادی، از سوی مراکز آموزش عالی منطقه یک راهکارهای اجرایی به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ارائه شود و این وزارت در خصوص جمع بندی و اجرایی کردن این راهکارها اقدام لازم را انجام دهد.

با توجه به نظام آمایش پژوهش و فناوری کشور شایسته است فعالیتهای موسسات آموزش عالی، پژوهش وفناوری کشور ماموریت گرا شوند و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم بر این اساس ماموریتهای علمی و فناوری این موسسات را در سطح کشور مورد بازبینی و تکمیل قرار دهد.

ضروری است تمامی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری در اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت علوم و ۴ پروژه کلان مصوب ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بر اساس ماموریت ویژه خود مشارکت فعال داشته باشند و برنامه خود را ارائه دهند.

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منطقه یک باید بر توسعه و ترویج فرهنگ علم باوری و ارتقای اخلاق علمی درجامعه اهتمام ورزند و در این راستا، ضرورت دارد دستور العمل ابلاغی از سوی وزیر علوم پیرامون ارتقای اخلاق پژوهشی جدی اجرایی و گزارش عملکرد آن به صورت دوره ای به وزارت علوم منعکس شود.

به منظور اصلاح رویکرد مراکز آموزش عالی به سمت پژوهش محوری مبتنی بر فناوری، نوآوری و کارآفرینی و تبدیل دانشگاهها به دانشگاه های کارآفرین ابتکارگرا و در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین، پیشنهاد می شود کارگروه تخصصی با حضور اعضای منتخب منطقه با هماهنگی معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل شود.

دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری به منظور گسترش دیپلماسی بین المللی درحوزه پژوهش و فناوری اقدامات لازم را انجام دهند و در این راستا پیشنهاد می شود کارگروه توسعه پژوهشهای بین المللی و دیپلماسی علمی و فناوری در منطقه یک تشکیل شود و به صورت جدی برنامه ‌ریزی و مسئله را پیگیری کند.

به منظور تحقق رشد مطلوب در پژوهش و فناوری کشور ضروری است آیین نامه‌ها شاخص‌ها، روال‌ها وفرایندهای حوزه پژوهش و فناوری در مسیر ارتقای پژوهش و فناوری بازنگری شود.

سازمان استاندارد استانهای تهران و البرز، برای امور مربوط به صدور گواهی‌های استاندارد از آزمایشگاهها و کارگاههای موجود در مراکز آموزش عالی منطقه یک به عنوان آزمایشگاه مرجع استاندارد استفاده کنند و در این راستا نسبت به صدور مجوز تایید صلاحیت ۱۷۰۲۵ آزمایشگاههای مربوطه اقدام لازم را انجام دهند.

آزمایشگاههای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منطقه یک ضروری است برای کسب گواهی HSE -۱۴ اقدامات لازم را انجام دهند و وزارت علوم نیز با فوریت تمهیدات و تسهیلات لازم را برای سهولت این اقدام فراهم کند.

همچنین بازبینی فرایندهای موجود به منظور تحقق تعامل موفق صنعت و توجه به هدفمندسازی و کاربردی کردن متوازن پایان‌نامه ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی از دیگر مفاد این بیانیه است.»

هفتمین شورای هماهنگی برنامه ریزی پژوهش و فناوری دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری منطقه یک کشور با حضور وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار شد.