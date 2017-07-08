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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۶

در بیانیه معاونان پژوهشی ۱۳ دانشگاه تاکید شد؛

ایجاد کارگروه توسعه پژوهش های بین المللی در دانشگاه های برتر

ایجاد کارگروه توسعه پژوهش های بین المللی در دانشگاه های برتر

معاونان پژوهشی ۱۳ دانشگاه برتر تاکید کردند: کارگروه توسعه پژوهشهای بین المللی و دیپلماسی علمی و فناوری در میان دانشگاه های منطقه یک کشور تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در بیانیه پایانی نشست شورای هماهنگی برنامه ریزی پژوهش و فناوری دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری منطقه یک کشور آمده است: «با هدف صیانت از تخصیص بودجه پژوهش و فناوری، ضرورت دارد در دانشگاههای کشور حداقل ۱۵ درصد و در مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری حداقل ۳۰ درصد از کل بودجه موسسه در قالب ردیف مستقل پژوهشی و فناوری تعیین و در اختیار معاونت پژوهشی و فناوری آنها قرار گیرد.

مطابق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تفویض اختیار بودجه پژوهشی به معاونان پژوهشی و فناوری باید اجرایی شود و در این خصوص پیگیری های مقتضی از سوی وزارت علوم انجام می شود.

دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در خصوص تکالیف و فرصتهای ارائه شده در برنامه ششم توسعه کشور و قانون بودجه ۹۶ برخورد فعال خواهند کرد و در این خصوص تعیین آیین نامه های مرتبط با تکالیف حوزه پژوهش و فناوری را ضروری است.

به منظور اثربخشی بیشتر دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در جامعه و صنعت و ارتقای نقش آنها در حل مشکلات کلان دستگاهی و بنگاه های اقتصادی، از سوی مراکز آموزش عالی منطقه یک راهکارهای اجرایی به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ارائه شود و این وزارت در خصوص جمع بندی و اجرایی کردن این راهکارها اقدام لازم را انجام دهد.

با توجه به نظام آمایش پژوهش و فناوری کشور شایسته است فعالیتهای موسسات آموزش عالی، پژوهش وفناوری کشور ماموریت گرا شوند و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم بر این اساس ماموریتهای علمی و فناوری این موسسات را در سطح کشور مورد بازبینی و تکمیل قرار دهد.

ضروری است تمامی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری در اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت علوم و ۴ پروژه کلان مصوب ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بر اساس ماموریت ویژه خود مشارکت فعال داشته باشند و برنامه خود را ارائه دهند.

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منطقه یک باید بر توسعه و ترویج فرهنگ علم باوری و ارتقای اخلاق علمی درجامعه اهتمام ورزند و در این راستا، ضرورت دارد دستور العمل ابلاغی از سوی وزیر علوم پیرامون ارتقای اخلاق پژوهشی جدی اجرایی و گزارش عملکرد آن به صورت دوره ای به وزارت علوم منعکس شود.

به منظور اصلاح رویکرد مراکز آموزش عالی به سمت پژوهش محوری مبتنی بر فناوری، نوآوری و کارآفرینی و تبدیل دانشگاهها به دانشگاه های کارآفرین ابتکارگرا و در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین، پیشنهاد می شود کارگروه تخصصی با حضور اعضای منتخب منطقه با هماهنگی معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل شود.

دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری به منظور گسترش دیپلماسی بین المللی درحوزه پژوهش و فناوری اقدامات لازم را انجام دهند و در این راستا پیشنهاد می شود کارگروه توسعه پژوهشهای بین المللی و دیپلماسی علمی و فناوری در منطقه یک تشکیل شود و به صورت جدی برنامه ‌ریزی و مسئله را پیگیری کند.

به منظور تحقق رشد مطلوب در پژوهش و فناوری کشور ضروری است آیین نامه‌ها شاخص‌ها، روال‌ها وفرایندهای حوزه پژوهش و فناوری در مسیر ارتقای پژوهش و فناوری بازنگری شود.

سازمان استاندارد استانهای تهران و البرز، برای امور مربوط به صدور گواهی‌های استاندارد از آزمایشگاهها و کارگاههای موجود در مراکز آموزش عالی منطقه یک به عنوان آزمایشگاه مرجع استاندارد استفاده کنند و در این راستا نسبت به صدور مجوز تایید صلاحیت ۱۷۰۲۵ آزمایشگاههای مربوطه اقدام لازم را انجام دهند.

آزمایشگاههای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منطقه یک ضروری است برای کسب گواهی HSE -۱۴ اقدامات لازم را انجام دهند و وزارت علوم نیز با فوریت تمهیدات و تسهیلات لازم را برای سهولت این اقدام فراهم کند.

همچنین بازبینی فرایندهای موجود به منظور تحقق تعامل موفق صنعت و توجه به هدفمندسازی و کاربردی کردن متوازن پایان‌نامه ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی از دیگر مفاد این بیانیه است.»

هفتمین شورای هماهنگی برنامه ریزی پژوهش و فناوری دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری منطقه یک کشور با حضور وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار شد.

کد مطلب 4024982

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