به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، نشست موسوم به شورای عالی همه پرسی اقلیم کردستان عراق امروز به ریاست مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برگزار شد.

در این نشست که دو ساعت به طول انجامید، مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق بررسی شد.

منابع آگاه اعلام کردند که در این نشست شرکت کنندگان بر برگزاری همه پرسی در موعد مقرر تاکید کردند.

در این نشست همچنین مقرر شد که دو کمیته برای گفتگو با بغداد و کشورهای همسایه تشکیل شود.

همچنین مقرر گردید که صندوق هایی به مناطق کردنشین خارج از اقلیم کردستان عراق ارسال شود.

در این نشست نجم الدین کریم استاندار کرکوک نیز حضور داشت.

شایان ذکر است که همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق قرار است در ۲۵ سپتامبر آینده برگزار شود.