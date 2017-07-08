به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز، علی باقرزاده در گردهمایی یک روزه مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش استان ها که دراردوگاه شهید باهنر تهران، با ارائه گزارشی از عملکرد نهضت سوادآموزی در سطح کشور، اظهارکرد: در ارزیابی سال ۱۳۹۵، استان های چهارمحال وبختیاری ، همدان، آذربایجان غربی، گیلان، سیستان وبلوچستان، قم، خراسان جنوبی، فارس و البرز، رتبه های برتر را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: براساس اسناد استان ها و نظارت های صورت گرفته، ۲۱ شاخص از ۵۰ شاخص اعلام شده در ابتدای سال ۹۵، که از معیارهای ارزیابی و عملکرد بوده ، اجرایی شده است.

باقرزاده تصریح کرد: در ارزیابی عملکرد سازمان برنامه و بودجه که در قالب جشنواره شهید رجایی صورت گرفته ، معاونت سوادآموزی همه استان ها، رتبه های برتر را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵، یک و نیم میلیون نفر از آمار بی سوادان کاهش یافته است و ۸۵/۲ درصد نرخ باسوادی افزایش یافته است که این آمار ، ۱۴ برابر مدت مشابه در سال های ۸۵ تا۹۰ است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی تصریح کرد: میانگین نرخ مبانی رشد باسوادی در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ در دنیا، تنها یک درصد بوده است ، بنابراین ۸۵/۲ درصد رشد باسوادی دستاورد مهمی برای جمهوری اسلامی ایران در دولت تدبیر وامید است.

وی از تلاش سازمان نهضت سوادآموزی برای ایجاد فرصت دوم تحصیلی برای بازماندگان از تحصیل، خبر داد و افزود: حداکثر انعطاف، حداکثر مشارکت و حداکثر سودمندی و کیفیت ۳ رویکرد نهضت سوادآموزی است که تمام فعالیت خود را در قالب آن انجام می دهد.

باقرزاده، گفت: در سال۹۶، ۷۰۰ هزار نفر برای سوادآموزی ، هدف گذاری شده است که از این آمار، ۲۹۰ هزار نفر در دوره اول سوادآموزی ، ۲۵۰ هزار نفر در دوره دوم سوادآموزی و ۱۵۰ هزار نفر در دوره های تحکیم سواد تحت پوشش قرارمی گیرند.

وی از آموزش ۱۸ هزار نفر از اتباع خارجی با مشارکت نهادهای بین المللی در ایران خبرداد و اظهارکرد: تأسیس ۱۰۰ مرکز یادگیری محلی جدید ، استمرار سوادآموزی زندان ها و پادگان ها، آموزش مهارت های پایه icdl، آموزش اولیای بی سواد دانش آموزان و هم چنین افراد بازمانده از تحصیل ۱۰ تا۱۹ سال از جمله فعالیت های اولویت دار سازمان نهضت سوادآموزی است .

باقرزاده، خاطرنشان کرد: آموزش و توانمندسازی آموزش دهندگان ، یکی از بزرگترین طرح های آموزش مجازی است که با همکاری جهاد دانشگاهی در حال اجراست و به قبول شدگان گواهی صلاحیت حرفه ای اعطا می شود.