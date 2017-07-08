روحانیان تبلیغ دین را در عمل و رفتار به مردم ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین گروسی ظهر شنبه در دیدار جمعی از فعالان تبلیغی شهرستان با مهم ارزیابی کردن مسئله تبلیغ دین در جامعه امروز، هدفمند کردن فعالیت های تبلیغی در عصر حاضر را امری ضروری و مهم ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه اگر تبلیغ دین بدون هدفگذاری و برنامه ریزی صحیح باشد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، افزود: در شرایطی که دشمن برای تضعیف دین از همه ظرفیت های خود استفاده می‌کند هر حرکت منفعلانه ای شکست سنگینی را برای ما در پی خواهد داشت.

حجت الاسلام گروسی با بیان اینکه رفتار و اعمال یک مبلغ دین، در معرض نگاه های عموم مردم قرار دارد، گفت: روحانیان باید تبلیغ دین را در عمل و رفتار خود به مردم ثابت کند.

وی با تأکید بر اینکه یک مبلغ دین به‌عنوان حافظ و پرچمدار اصلی دفاع از اسلام باید هر چه در توان دارد برای حراست از دین به کار گیرد، عنوان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور مستمر و تأثیرگذار روحانیان در عرصه های مختلف انقلاب نیازمندیم.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اسدآباد با اشاره به اینکه امروز نیازمندی های جامعه نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است، عنوان کرد: یک مبلغ دینی باید با بهره گیری از ابزارهای روز در جهت تبلیغ دین اقدام کند.