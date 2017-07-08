اجرای طرح «پایلوت» سواد آموزی در یکی از روستاهای ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی سعیدیان بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان ورامین، گفت : بی‌سوادی یک آفت اجتماعی است و همه باید بسته به شرایط خود از سواد نسبی برخوردار شوند، ترغیب و بازگرداندن افراد بازمانده از تحصیل به امر سوادآموزی مهم‌ترین اقدام برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در جامعه است.

وی بیان کرد: در این جلسه به دنبال یک هدف هستیم و آن هم شناسایی افراد بازمانده از تحصیل و مشخص کردن تعداد آن‌ها و امکان تحصیل و آموزش به طوری که اگر نسبت به کسب علم علاقه‌مند هستند در مسیر پیشرفت و ارتقای علمی قرار گیرند.

معاون سیاسی وانتظامی فرمانداری ورامین عنوان کرد: برخی مواقع عدم مراجعه و معرفی افراد کم‌سواد و بی‌سواد به متولیان امر سوادآموزی به مشکلات دامن می زند؛ لذا شناسایی این اقشار باید در اولویت فعالیت‌های نهضت سوادآموزی شهرستان قرار گیرد.

سعیدیان اظهار کرد : در روستاها ممکن است افرادی از نعمت سواد محروم باشند و این نگرانی احساس می‌شود، باید این افراد همانند شهرها شناسایی شده و خود را به مراکزسوادآموزی معرفی کنند و در این خصوص باید تعامل و همکاری با آموزش و پرورش صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه شناسایی بی‌سوادان اساسی‌ترین مشکل در ریشه‌کنی بی‌سوادی است، افزود: از تمامی کسانی که کم‌سواد و بی‌سواد هستند تقاضا می‌شود با مراجعه به مراکز سوادآموزی این مشکل را برطرف کنند تا شاهد ریشه‌کنی این معضل در سطح شهرستان و روستاهای نواحی باشیم.

معاون سیاسی وانتظامی فرمانداری ورامین با تاکید براهمیت فرهنگ سازی برای افزایش سواد آموزی از اجرای طرح پایلوت سوادآموزی روستایی خبرداد و گفت : تهیه و تدوین طرحی با عنوان ریشته کنی بی سوادی به صورت پایلوت در یکی از روستاهای شهرستان در دستور کار قرار گرفته است که این طرح می تواند با نتایج مثبتی همراه می باشد و شورای نهضت سوادآموزی با تکیه بر این موضوع به موفقیت های عالی در بحث سواد آموزی دست خواهند یافت که در صورت حصول نتایج مثبت جشن ریشه کنی بی سوادی در روستا برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد :حضور نیروهای بومی در روستاها به عنوان رابط نهضت سوادآموزی و حمایت دهیاران روستاها و تشویق افراد در زمینه سوادآموزی از موثرترین عوامل رفع بی سوادی جامعه است.

سعیدیان همچنین همکاری و به کارگیری ظرفیت های اداری همه دستگاههای شهرستان را در اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی درسطح شهرستان خواستار شد.