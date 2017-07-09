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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی اسدآباد:

طرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی به ارتقای سطح دینی افراد می‌انجامد

طرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی به ارتقای سطح دینی افراد می‌انجامد

اسداباد - کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان اسدآباد گفت: طرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی فرصتی برای ارتقای سطح دینی، فرهنگی و اخلاقی جوانان است.

ولی الله مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری طرح اوقات فراغت از سوی تبلیغات اسلامی گفت: طرح اوقات فراغت با هدف غنی ‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح اوقات فراغت در قالب برنامه‌های فرهنگی، قرآنی، ورزشی، هنری و مهارتی در دستور کار تبلیغات اسلامی قرار گرفته است، افزود: این طرح فراغتی با استقبال چشمگیر نسل جوان و نوجوان همراه است.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی عنوان کرد: در کلاس های اوقات فراغت که برای نسل جوان و نوجوان به‌عنوان هسته جوان و بوستان معرفت در نظر گرفته شده، برنامه‌های مذهبی، محفل انس با قرآن برگزار می‌شود.

مصباحی با اشاره به برنامه هایی که در طرح اوقات فراغت برای جوانان و نوجوانان در نظر گرفته شده است، بیان داشت: امیدواریم در قالب اجرای این برنامه ها بتوان در راستای رشد و ارتقای دینی، فرهنگی و اخلاقی این قشر گام برداشت.

کد مطلب 4024995

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