افزایش ۵۳ درصدی میزان زکات فطره جمع آوری شده توسط بهزیستی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان همدان، حمیدالله فارسی با بیان اینکه میزان زکات نقدی جمعآوری شده بهزیستی در استان همدان افزایش ۵۳ درصدی داشته است، افزود: ۴ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال میزان زکات جمعآوری شده توسط بهزیستی در عید سعید فطر بوده است.
وی با اشاره به اینکه زکات غیرنقدی نیز ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، یادآور شد: یک میلیارد و ۳۶ میلیون ریال نیز در حوزه غیرنقدی زکات جمعآوری شده است.
فارسی عنوان کرد: در سال گذشته دو میلیارد و ۸۴۰ میلیارد تومان زکات در حوزه نقدی و دو میلیارد و ۱۳۳ میلیون ریال نیز زکات غیرنقدی جمعآوری شده بود.
وی یادآور شد: زکات جمعآوری شده در زمینههای تأمین معیشت خانوادههای بیسرپرست، خانوادههای معلول، درمان این افراد و در برخی موارد که خود اهداکنندگان نیت میکنند، در مسیرهایی همچون مسکن، درمان و یا ازدواج افراد تحت پوشش بهزیستی صرف میشود.
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