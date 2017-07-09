سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضوررت ارزیابی ستادهای استانی و شهرستانی امور جوانان، افزود: پس از استاندارد سازی همه فعالیت ها و بررسی اثربخشی آن ها اطمینان حاصل کردیم راه اندازی سامانه نظارت، روش صحیحی برای رصد امور است. بنابراین اقدام به طراحی سامانه کردیم. این سامانه همه ستادها استانی و شهرستانی را در سراسر کشور پوشش می دهد.

وی با تاکید بر اهمیت کاربردی این سامانه برای همه مباحث مرتبط با جوانان گفت: سامانه این امکان را برای استانداران و فرمانداران و همچنین برای ما به عنوان دبیرخانه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان فرصتی فراهم می کند که موضوعات و مصوبات مربوط به جوانان و اجرای آن ها را رصد کنیم . به طور مثال عملکرد دستگاهها مختلف در حوزه جوانان و یا اگر مصوبه ای با موضوع تقسیم کار وجود داشته باشد.

رضوی در ادامه تصریح کرد: این سامانه به صورت پایلوت در ۱۵ استان آغاز به کار کرده است برای اجرای سراسری آن به همه استان ها ابلاغ کردیم.

وی با بیان اینکه راه اندازی سامانه نظارتی، نظارت سطح یک محسوب می شود، تاکید کرد: نظارت سطح ۲، شامل کنترل عملکرد دستگاه های مختلف در حوزه جوانان و تهیه گزارش از تحلیل و فراتحلیل هایی بر نتیجه عملکرد واحد هاست تا میزان اثربخشی اقدامات هم برای جامعه جوان و هم ذی نفعان روشن شود، البته ما در اعمال این سطح از نظارت دچار مشکل هستیم.

مدیرکل ساماندهی و هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، بر اهمیت تحلیل های دقیق از فعالیت های انجام شده حوزه جوانان تاکید کرد و افزود: بازخورد این گزارش های تحلیلی از اثربخشی و تاثیرگذاری برنامه های حوزه جوانان باید به ستاد ملی ساماندهی امور جوانان ارائه شود تا در ارزیابی سیاست ها و برنامه های تدوین شده مورد استفاده قرار بگیرد و اگر برنامه ای نیاز به استمرار ، اصلاح یا بازنگری داشت از این گزارش ها بهره مند شود.