مصاحبه تخصصی آزمون «پی اچ دی» داروسازی در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نگار فیروزآبادی گفت: در این مرحله از مصاحبه، 14 نفر از قبول شدگان در مرحله کتبی، برای مصاحبه دعوت شدند و در چهار رشته بیوتکنولوژی، نانو فناوری دارویی، شیمی دارویی و داروسازی بالینی شرکت کردند، که در پایان 9 نفر از آنها پذیرفته می شوند.

او در ادامه افزود: مصاحبه در چهار ایستگاه جستجو در منابع علمی، زبان تخصصی، معرفی پایان نامه و ارایه شفاهی مطالب علمی و توانمندی های تخصصی رشته برگزار شد.

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی شیراز، اضافه کرد: امتیازدهی سابقه فعالیت های پژوهشی و فناوری و سابقه تحصیلی و فعالیت های آموزشی، پیش از این از سوی هیات تحصیلات تکمیلی مورد بررسی و امتیاز دهی قرار گرفته است.

دکتر فیروزآبادی گفت: نتایج نهایی به دبیرخانه شورای تخصصی داروسازی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ارایه می شود.

تعطیلی یک مرکز پوست و مو بدون مجوزهای قانونی در شیراز

یک مرکز پوست، مو و زیبایی در شیراز، به دلیل نداشتن مجوز های قانونی، تعطیل شد.

نماینده وزیر بهداشت در کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: در پی گزارشاتی مبنی بر فعالیت یک مرکز پوست، مو و زیبایی فاقد مجوزهای قانونی، این موضوع به بازرسان ویژه کمیسیون ماده 11 محول شد که با همکاری اداره نظارت دانشگاه، این مرکز تعطیل و متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

دکتر عبدالخالق کشاورزی افزود: همشهریان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، به صورت شبانه روزی با تلفن 1819، تماس بگیرند.

تازه های تولید پوست مصنوعی برای جایگزینی در بیماران سوختگی

سمینار ترمیم زخم و جایگزین های پوست مصنوعی، در بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین(ع)، برگزار شد.

در این سمینار استادیار دانشگاه تورنتو، در خصوص فناوری های جدید تولید پوست مصنوعی برای جایگزینی در بیماران سوختگی، اصول اولیه ترمیم زخم و مشکلات پیش رو، شیوه استفاده از سلول های بنیادی برای تولید پوست مصنوعی، توضیحاتی ارایه داد.

دکتر سعید امینی نیک افزود: هم اکنون در مرکز تحقیقات سوختگی شهر تورنتو، از چاپگرهای سه بعدی برای تولید ساختارهای سلولی استفاده می شود.

این سمینار با حضور برخی از مسوولان بیمارستان، اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه آزاد و دانشگاه مهندسی نفت، برگزار شد.