کشف بیش از ۱۸۰ کیلو تریاک در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدجعفر تولایی گفت: مأموران انتظامی شهرستان نی ریز هنگام کنترل خودرویهای عبوری، به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مظنون و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز متوقف و راننده با به جا گذاشتن خودرو، به کوههای اطراف متواری شد.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو که پس از استعلام مشخص گردید مسروقه نیز می باشد، ۹۵ کیلوگرم تریاک کشف شد.

تولایی ادامه داد: همچنین مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوانات یک دستگاه کامیون حامل با چوپ متوقف و در این راستا یک نفر متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو ۷۹ کیلوگرم تریاک کشف و و دو نفر قاچاقچی دستگیر شد.

این مقام انتظامی فارس بیان کرد: در عملیاتی دیگر مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید جنتی فر شهرستان خرمبید هنگام کنترل خودروی های عبوری، به یک دستگاه اتوبوس مظنون و آن را متوقف کردند.

سرهنگ تولایی اظهار کرد: در بازرسی از این خودرو ۱۴ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک که به صورت ماهرانه ای در درون چمدان یک مسافر جاسازی شده بود، کشف و متهم دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس تأکید کرد: پلیس در راستای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و مبارزه بی امان با این پدیده شوم از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.