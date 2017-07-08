فعالیت مستمر ۳۰۰ مبلغ در شهرستان بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق جعفرپور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از فعالیت تبلیغی ۳۰۰ مبلغ و مبلغه به صورت مستمر در مساجد شهری و روستایی این شهرستان خبر داد و گفت: اعزام مبلغ به مساجد شهر و روستاها از مهم ترین وظایف اداره تبلیغات اسلامی است.

وی افزود: تشکیل کلاس های معارف اسلامی، تبیین ارزش ها، دستاوردها و مبانی انقلاب اسلامی، برگزاری مراسم دعا و زیارت، اقامه نماز جماعت، سخنرانی و وعظ و خطابه، برپایی کلاس های روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و تفسیر، برگزاری برنامه های مذهبی، فرهنگی و تبلیغی در راستای گسترش فرهنگ اسلامی و قرآنی، پاسخگویی به شبهات، نظارت بر فعالیت های فرهنگی و قرآنی مساجد، برگزاری محافل آموزش قرآن کریم و... از جمله فعالیت های روحانیون بومی بروجرد است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد افزود: مبلغین و ائمه جماعات مساجد، سربازان خط مقدم جبهه فرهنگی هستند و باید برای مقابله با دشمنان تفکرات اسلام و شیعیان، خود را آماده کنند تا با سلاح علم و منطق و استدلال، پاسخ شبهات و هجمه های فرهنگی را بدهند.

حجت الاسلام جعفرپور گفت: امیدواریم با فعالیت خوب و شایسته ای که از این مبلغان شاهد هستیم، اعتلای روز افزون فرهنگ ناب اسلام در جامعه به‌ویژه در بین قشر جوان را داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: نیاز است که به خواسته های به حق مبلغان برای پیشرفت فعالیت های فرهنگی و مذهبی، توجه جدی شود تا با خاطری آسوده، در مقابله با جنگ نرم دشمن، فعالیت کنند.