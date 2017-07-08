دومین همایش علمی مطالعات تاریخ ایران در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرکزاری مهر، در یادروز باستان شناس و پژوهشگر برجسته در حوزه تمدن و مطالعات هخامنشی«زنده یاد پروفسور علیرضا شاپور شهبازی»، دومین همایش علمی مطالعات تاریخ ایران (هخامنشی و ساسانی) با حضور معاون میراث فرهنگی کشور، اساتید برجسته، اصحاب تاریخ و باستان شناسی و کلیه دوستداران میراث فرهنگی، برگزار خواهد شد.

همچنین در این مراسم از آغاز به کار همایش های علمی دوسالانه پروفسور شهبازی به همراه معرفی« جایزه علمی پروفسور شهبازی» پرده برداری خواهد شد.دوسالانه ای علمی که محور خودرابر پژوه های باستان شناسی ایران باستان (هخامنشی وساسانی) تعریف کرده و قرار است دبیرخانه دائمی این دو سالانه در تخت جمشید با نظارت اندیشمندان برجسته در این حوزه تشکیل شود.

سخنرانان این مراسم دکتر محمد حسن طالبیان(معاون میراث فرهنگی کشور) دکترمسعودرضایی منفرد (مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید)، دکتر کوروش کمالی سروستانی(رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس) دکتر علیرضا عسگری چاوردی(سرپرست کاوش های باستان شناسی شهر پارسه)، دکتر احمد علی اسدی(سرپرست کاوش آب راهه های تخت جمشید)، دکتر علی موسوی(پژوهشگر باستان شناس از دانشگاه کالیفرنیا) و دکتر نازیلا شهبازی( به نمایندگی از خانواده پروفسور شهبازی) خواهد بود.

این مراسم با همکاری و مشارکت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، دانشگاه هنر شیراز، مرکزاسناد وکتابخانه ملی فارس،اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس ودفتر امورپایگاه های میراث فرهنگی کشور،درتاریخ 25 تیرماه 1396 درسالن آمفی تئاتر مرکزاسناد وکتابخانه ملی فارس ازساعت 17:30 الی 20:00 برگزارخواهدشد.

ازکلیه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و دوستداران میراث فرهنگی، تاریخ و باستان شناسی دعوت به عمل می آید.