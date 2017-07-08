جدیدترین موضع گیری آمریکا درباره همه پرسی اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت المسلة، برت مک گورک، نماینده رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف بین المللی علیه داعش امروز(شنبه) در کنفرانس خبری خود در سفارت آمریکا در بغداد گفت: واشنگتن نسبت به همه پرسی منطقه کردستان در خصوص تعیین آینده این منطقه اعتراض دارد.

این مسئول تصریح کرد:در این خصوص باید بگویم که ما اعتراض خود را اعلام کرده ایم و در حال حاضر بر شکست دادن داعش تمرکز می کنیم. ما از هیچ اقدامی در این باره حمایت نمی کنیم. من بعد از ظهر امروز برای بررسی مسائل منطقه به اربیل خواهم رفت.

وی در ادامه افزود:گروه داعش اقدامات زیادی را علیه ایزدی ها و مسیحیان انجام دادند و تمام عراقی در خصوص لزوم از بین بردن این گروه متحد هستند. تنها ۲۵۰ متر از مناطق تحت کنترل داعش در خاک موصل باقی مانده است.

این مسئول آمریکایی تاکید کرد: بخش غربی سخت ترین بخش در میدان نبرد موصل است و این مبارزه هنوز به پایان نرسیده و ما کارهای زیادی داریم. ۷۳ کشور عضو ائتلاف از عراق حمایت خواهد کرد و یک میلیارد دلار برای این کشور در نظر می گیرد.

وی در ادامه افزود: قرار است یک نشست با حضور تمامی این کشورها برای بررسی آینده عراق برگزار شود. در خصوص منطقه تلعفر نیز باید بگویم که این منطقه حساس بوده و با آن باید به صورت بسیار دقیق برخورد شود. بعد از موصل مناطق تلعفر و الحویجه در اولویت ائتلاف قرار دارد.