عملیات لوله گذاری فاز B۱۳ پارس جنوبی سرعت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، با ادامه روند رو به افزایش و موفقیت آمیز عملیات خط لوله فاز B۱۳ ، پیش بینی می‌شود لوله گذاری این فاز تا دو ماه آینده به پایان رسد.

اجرای موفقیت آمیز این عملیات در مقطع کنونی در حالی انجام می شود که این عملیات در کیلومتر ۱.۴ با شکستن یکی از شیرهای تنظیم هوای تنشنر (ترمز نگه دارنده لوله) دچار وقفه شده بود. با توجه به تجارب پیشین شرکت تاسیسات دریایی و لوله گذاری بیش از ۴۴۰۰ کیلومتر خط لوله در بستر دریا (شامل بیش از ۱۵ خط از فازهای مختلف پارس جنوبی و خطوط مختلف پروژه های فلات قاره)، در همان ساعات نخستین پس از وقوع حادثه؛ اقدامات اصلاحی به منظور کنترل خط لوله و تعمیر شیر هوای صدمه دیده صورت گرفت و عملیات بازیافت خط لوله ۳۲ اینچ به سرعت انجام و عملیات لوله گذاری خط ۱۳B با شناور اوشنیک ۵۰۰۰ مجددا و پس از ۵ روز از سر گرفته شد."

لازم به ذکر است؛ شناور استراتژیک اوشنیک ۵۰۰۰ در اسفندماه سال ۹۰ فعالیت خود را در بخش فراساحل کشور آغاز کرده است. طراحی و ساخت این شناور به منظور نصب سازه‌های سنگین دریایی تا وزن ۴۵۰۰ تن و انجام عملیات لوله گذاری با سیستم دبل چوینت تا قطر ۱۵۰۰ میلیمتر با ظرفیت حداکثر ۴ کیلومتر در روز در آبهای نیمه عمیق حداکثر تا۱۰۰ متر، انجام شده است. گفتنی است، تاکنون تنها از ظرفیت نصب این شناور در پروژه های فراساحلی بهره گیری شده بود؛ تا آنجا که نصب اغلب سکوهای پارس جنوبی (۱۲ سکو) توسط شناور یاد شده صورت گرفته است.

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در جهت بهره‌برداری بهینه و استفاده حداکثری از شناور فوق مدرن و سنگین اوشنیک ۵۰۰۰ و همچنین لزوم اجرای حدود ۵۰۰ کیلومتر عملیات لوله‌گذاری در سال جاری براساس برنامه ریزی های انجام شده ، بهره گیری از ظرفیت لوله گذاری این شناور را نیز در برنامه دارد. این شناور در حال حاضر حدود ۱۰ کیلومتر لوله گذاری انجام داده است.

به گزارش مهر شرکت تاسیسات دریایی در فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی؛ انجام عملیات شورپولینگ (کشش خط لوله از دریا به خشکی) خط لوله فاز A ۱۳ را برعهده داشته که تا کیلومتر ۳ با موفقیت انجام شده است. پس از انجام این عملیات؛ نیز عملیات کشش خط لوله از دریا به خشکی خط لوله B ۱۳ از سوی متخصصان این شرکت در تاریخ ۲۸ خردارد ماه آغاز شده است که هم اکنون نیز ادامه دارد.

گفتنی است، شرکت صدرا به عنوان کارفرمای لوله گذاری فاز ۱۳B انجام عملیات شورپولینگ فاز ۱۳A و لوله گذاری صادراتی و درون میدانی فاز ۱۳B را به شرکت تاسیسات دریایی واگذار کرده است. در حال حاضر مذاکرات به منظور واگذاری خط‌لوله صادراتی و همچنین درون میدانی فاز ۱۳A به شرکت تاسیسات دریایی نیز در دست انجام است.