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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۶

آل سعود زخمی شدن ۲ نظامی خود در شرق عربستان را تایید کرد

آل سعود زخمی شدن ۲ نظامی خود در شرق عربستان را تایید کرد

سخنگوی وزارت کشور آل سعود از زخمی شدن۲ نظامی سعودی در شرق عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از النشرة، منصور الترکی سخنگوی وزارت کشور آل سعود زخمی شدن دو نظامی این رژیم را در شرق این کشور تایید کرد.

پیشتر منابع رسانه ای سعودی از شنیده شدن صدای انفجار در یکی از محله های شهر القطیف واقع در شرق این کشور خبر داده بودند.

این منابع اعلام کردند که این انفجار در نزدیکی یک ایست بازرسی در منطقه الناصره واقع در القطیف صورت گرفت.

منصور الترکی تاکید کرد که در ساعت ۱۱ نیمه شب گذشته گشتی نیروهای امنیتی عربستانی در منطقه الناصرة واقع در استان القطیف هدف قرار گرفتند که در جریان آن دو نیروی امنیتی مجروح شدند.

کد مطلب 4025046

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