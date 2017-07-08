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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۸

معاون جهاد کشاورزی گلستان:

کشت آفتابگردان در گلستان توسعه می یابد

کشت آفتابگردان در گلستان توسعه می یابد

گرگان - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشت آفتابگردان در استان گلستان توسعه می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، سهراب سهرابی گفت: یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی خود اتکایی ۷۰ درصدی روغن وکنجاله است و در همین راستا حمایت از توسعه کشت و تولید دانه های روغنی سرلوحه جهاد کشاورزی گلستان قرار دارد.

وی افزود: امسال سطح قرارداد آفتابگردان در گلستان دو هزار و ۱۷۴ هکتار و سطح زیر کشت آن دو هزار و ۱۶ هکتار بوده است.

سهرابی گفت: تا کنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ کیلو از بذرهای هیبرید، op واردتی و تولید داخل بین بیش از ۵۰۰ نفر از کشاورزان آفتابگردان کار گلستانی توزیع شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهائ کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: دانه آفتابگردان یکی از با ارزش ترین دانه های روغنی است و روغن آفتابگردان در حدود ۳۰ درصد کل روغن های نباتی تولید شده در جهان را تشکیل می دهد.

سهرابی ادامه داد: مقدار روغن در دانه های آفتابگردان به طور متوسط ۴۰ درصد است که در مقایسه با میزان ۱۷ درصدی آن در سویا و تخم پنبه بسیار بالا است.

وی تصریح کرد: روغن آفتابگردان در بسیاری از مناطق جهان انتخاب برتر مصرف کنندگانی است که رژیم غذایی سالم تر را ترجیح می دهند.

وی یادآور شد:  تخم آفتابگردان بسیار مقوی است و دارای ۲۴ درصد مواد پروتئینی، ۴۷ درصد روغن، ۲۰ درصد مواد هیدروکربن، هشت درصد فسفر و ۹ درصد پتاسیم است.

کد مطلب 4025047

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