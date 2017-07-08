  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۰۷

نماینده سراب هشدار داد:

بیکاری به بحران اجتماعی تبدیل می شود

بیکاری به بحران اجتماعی تبدیل می شود

سراب - نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت: بیکاری به بحران اجتماعی تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داودی بعداز ظهر شنبه در جمع مردم سراب از بیکاری ۴۰ تا۵۰درصدی دانش اموختگان دانشگاهی در کشور خب رداد و گفت: اکنون با وجود ۹ میلیون جویای کار در کشور؛ بیکاری  به معضلی اقتصادی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: اگر راه کارهای مناسبی برای حل آن در نظرگرفته نشود این معضل اقتصادی می تواند به ایجاد بحران های اجتماعی تبدیل شود.

داودی با اشاره به نقش مشکلات معیشتی در وقوع طلاق به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی یاداورشد: اگر امروز ۳۰درصد ازدواج ها به جدایی و طلاق منجر می شود، در بسیاری از مواردردپای مشکلات اقتصادی  دران به وضوح نمایان است.

داودی در ادامه گزارشی از عملکرد یک ساله منطقه ای خود را ارایه داد.

کد مطلب 4025055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها