بیکاری به بحران اجتماعی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داودی بعداز ظهر شنبه در جمع مردم سراب از بیکاری ۴۰ تا۵۰درصدی دانش اموختگان دانشگاهی در کشور خب رداد و گفت: اکنون با وجود ۹ میلیون جویای کار در کشور؛ بیکاری به معضلی اقتصادی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: اگر راه کارهای مناسبی برای حل آن در نظرگرفته نشود این معضل اقتصادی می تواند به ایجاد بحران های اجتماعی تبدیل شود.

داودی با اشاره به نقش مشکلات معیشتی در وقوع طلاق به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی یاداورشد: اگر امروز ۳۰درصد ازدواج ها به جدایی و طلاق منجر می شود، در بسیاری از مواردردپای مشکلات اقتصادی دران به وضوح نمایان است.

داودی در ادامه گزارشی از عملکرد یک ساله منطقه ای خود را ارایه داد.