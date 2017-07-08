داعش بزرگترین آرشیو خود را در تلعفر آتش زد

به گزارش خبرگزاری مهر، این منبع محلی در نینوا در گفتگو با سومریه نیوز گفت: گروه تروریستی داعش اقدام به آتش زدن بزرگترین آرشیو اصلی خود در مرکز تلعفر واقع در غرب نینوا کرده که این آرشیو در برگیرنده دفاتر مربوط به حسابها و اقدامات قضایی و امنیتی این گروه تروریستی است.

وی در ادامه افزود: جلد این آرشیو پر حجم آبی است و این دفاتر با استفاده از کامیون های بزرگ منتقل شده است. بعد از آنکه عملیات آزاد سازی موصل آغاز شد داعش بخش زیادی از آرشیو خود را آتش زد اما اینبار این گروه تروریستی بخش بسیار زیادی از آرشیو مذکور را تحت تدابیر امنیتی شدید نابود کرد.

منبع مذکور تاکید کرد: داعش فرماندهان عرب و خارجی خود را در مناطق تحت کنترل خود در تلعفر اسکان داده و ده ها خانواده محلی را با تهدید سلاح به اطراف منتقل کرد.

تلعفر در حال حاضر یکی از مهمترین پایگاه های گروه تروریستی داعش به شمار می آید.