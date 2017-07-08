به گزارش خبرنگار مهر، علی ملازاده روز شنبه در همایش حقوق شهروندی در اراک اظهار داشت: وضعیت کنونی جامعه در برخی شاخص های اجتماعی مطلوب نیست و اقدامات برخی دستگاه ها در دو مقوله حجاب و عفاف ضعیف است.

قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی افزود: با توجه به هجمه های فرهنگی دشمن و هدف قراردادن بنیان خانواده این وضعیت نگران کننده است و در راستای کاهش آسیب های اجتماعی باید فرهنگ حجاب و عفاف، صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی در جامعه نهادینه شود.

ملازاده بیان کرد: با توجه به آن که رهبر معظم انقلاب از طلاق، حاشیه نشینی، اعتیاد و مفاسد اخلاقی به عنوان چهار آسیب اجتماعی جدی یاد کرده اند همه باید برای کاهش آسیب ها وارد عمل شویم فرهنگ‌ سازی و آشنا کردن مردم با حقوق خود در زمینه صیانت از حقوق شهروندی و افزایش رضایت آنها اقدام مهمی است.

وی خاطرنشان ساخت: در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ۲۵ دستگاه اجرایی ۳۱۰ بند وظیفه مشخص شده و وزارت ورزش و جوانان با ۳۴ وظیفه و قوه قضاییه بیشترین وظیفه را برعهده دارند.

قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی گفت: استان مرکزی تاکنون اقدامات مطلوبی در تحقق حقوق شهروندی داشته که از آن جمله می توان به راه اندازی ستاد ترافیک، فعال کردن این ستاد در ادارت و نهادهای دولتی و بهره گیری از ظرفیت های مردمی در این ارتباط اشاره کرد.

ملازاده ادامه داد: افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی در این رابطه تاکنون اثربخش بوده ولی نباید فقط به فعالیت دستگاه‌های اجرایی بسنده کرد بلکه در مقوله حجاب و عفاف باید از ظرفیت مردمی نیز استفاده شود.

قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروند تصریح کرد: انتظار داریم دستگاه‌ها در این زمینه فعالیت های بیشتری را دنبال کنند و مردم نیز باید بدانند که عملیاتی کردن حقوق شهروندی با رعایت عفاف و حجاب هیچ منافاتی ندارد و شهروندان ملزم به رعایت شئون و اخلاقیات هستند.