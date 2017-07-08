۲۷میلیون متر مکعب سوخت سی ان جی در استان سمنان مصرف شد

سبحان رجب پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به میزان مصرف سوخت در استان سمنان بیان داشت: ۲۷ میلیون و۴۵۹ هزارمترمکعب سوخت سی ان جی طی سه ماهه نخست امسال در استان به مصرف خودروها رسید که این مقدار مصرف موجب صرفه جویی قابل توجهی در بخش بنزین شده است.

وی افزود: طی سه ماهه نخست سال جاری شش درصد صرفه جویی در مصرف سی. ان. جی به ثبت رسید که می توان دلیل مهم این کاهش را عدم تفاوت قابل توجه قیمت بنزین با سی ان جی دانست که موجب افزایش پنج درصدی مصرف بنزین شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود بالاترین پیک مصرف سی ان جی در استان سمنان را با مقدار ۹ میلیون و ۹۴۸ هزار مترمکعب مربوط به فروردین ماه سال جاری دانست و ابراز داشت: کمترین میزان مصرف با مقدار هشت میلیون و ۴۹۰ هزار مترمکعب نیز به خردادماه اختصاص یافت که در نهایت میزان مصرف این فرآورده در سه ماه نخست سالجاری به میزان ۲۷ میلیون و ۴۵۹ هزار مترمکعب ثبت شده است.