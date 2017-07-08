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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۳۹

رئیس شورای اسلامی شهرکرد:

زمینه برای توسعه خدمات شهری در شهرکرد فراهم شود

زمینه برای توسعه خدمات شهری در شهرکرد فراهم شود

شهرکرد- رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: زمینه برای توسعه خدمات شهری در شهرکرد فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا توکلی بعد از ظهر شنبه در نشست توسعه شهری با اشاره به اینکه زمینه برای توسعه خدمات شهری در شهرکرد فراهم شود، اظهار داشت: جمعیت شهری شهرکرد افزایش یافته است و باید زمینه برای توسعه خدمات شهری در مرکز استان فراهم شود.

وی اظهار داشت: شهرکرد بزرگترین سکونتگاه شهری استان است که باید خدمات دهی در آن افزایش یابد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به اینکه توسعه خدمات شهری نیازمند توجه تمام مسئولان استان است، عنوان کرد: همکاری مدیران دستگاه های مختلف در این استان زمینه ساز توسعه بیشتر  مرکز این استان است.

کد مطلب 4025078

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