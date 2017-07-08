به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا توکلی بعد از ظهر شنبه در نشست توسعه شهری با اشاره به اینکه زمینه برای توسعه خدمات شهری در شهرکرد فراهم شود، اظهار داشت: جمعیت شهری شهرکرد افزایش یافته است و باید زمینه برای توسعه خدمات شهری در مرکز استان فراهم شود.

وی اظهار داشت: شهرکرد بزرگترین سکونتگاه شهری استان است که باید خدمات دهی در آن افزایش یابد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به اینکه توسعه خدمات شهری نیازمند توجه تمام مسئولان استان است، عنوان کرد: همکاری مدیران دستگاه های مختلف در این استان زمینه ساز توسعه بیشتر مرکز این استان است.