روسیه آمریکا را به امتیازدهی وادار کرد/تمجید از نقش ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از النشرة، مهند علی الحاج علی نماینده پارلمان سوریه در خصوص نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روس‌اش در هامبورگ گفت: روسیه با سیاستهای آرام و خونسرد خود آمریکا را مجبور به پذیرفتن حقایق موجود و امتیاز دهی کرد که یکی از این امتیازها آتش بس در جنوب غرب سوریه است.

این نماینده پارلمان سوریه بیان کرد: شیوه تعامل ترامپ با پوتین در عکس و ویدئوها و اخباری که درز کرده است یک تصویر واحد را ترسیم کرده و آن نگاه گناهکار به رهایی بخش است یعنی نگاه ترامپ به پوتین.

وی در ادامه افزود:پوتین به مقاومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه و تدبیر و اداره شجاعانه جنگ از سوی وی اعتماد کرد. آمریکا در حال حاضر به دنبال دستاوردی در سوریه نیست.

ترکیه در حال حاضر تلاش می کند از بحران سوریه با برگه کردها خارج شود این درحالیست که کشور بزرگی مانند ایران در منطقه هرروز بیش از پیش شفافیت مواضعش و مردانگی نیروهایش و مقدس بود آرمان هایش را ثابت می کند. سوریه آرام آرام به سوی پیروزی حرکت می کند و بشار اسد ثابت کرده است که دوراندیش است. همه از گروهای مسلح دست کشیده اند و این گروهها کشورشان را به قیمت ناچیزی فروختند.

این نماینده پارلمان سوریه تاکید کرد: مقاومت ارتش سوریه و هم پیمانانش در سایه رهبری این کشور باعث شد توهمات اسرائیل در خصوص ایجاد مناطق حایل در جنوب سوریه ویا ایجاد یک کشور هم پیمان با آن در جنوب سوریه برای تضمین امنیت تل آویو از بین برود. ملت سوریه مخالف تجزیه یا فدرالی و سیستم خودمختاری است.