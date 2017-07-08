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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۱۴

علی کریمی: دیگر بازیکن تستی قبول نمی‌کنم

علی کریمی: دیگر بازیکن تستی قبول نمی‌کنم

تیم نفت تهران با اعلام علی کریمی از فردا بازیکن تستی در تمرین نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی قبل از شروع تمرین امروز نفت تهران در گفت‌وگو با مدیر رسانه‌ای این باشگاه اعلام کرد که از فردا در تمرینات این تیم بازیکن تستی نمی‌پذیرد.

طی روزهای گذشته چند بازیکن با هماهنگی کادر فنی در تمرینات شرکت کرده و تست دادند. برخی علاقه‌مندان به حضور در تمرین نفت که خود را به مجموعه ورزشی آزادی رسانده بودند با نظر علی کریمی در تمرین شرکت کردند و از آنها تست گرفته شد.

کریمی در تمرینات دو، سه بازیکن را انتخاب کرده و هنوز درباره آنها نظر قطعی خود را اعلام نکرده است.

طبق اعلام سرمربی تیم، از فردا بازیکن تستی جدید در تمرین حضور نخواهد یافت و در تعطیلی هفته پنجم لیگ یکی دو روز به تست گرفتن از بازیکنان اختصاص خواهد یافت.

کد مطلب 4025100

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