کشور از عدم توازن منطقه ای رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه شنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی که با حضور دستیار ویڗه رئیس جمهور برگزار شد، افزود: تبعیض در دو سطح قابل بررسی است و یک نوع آن به معنای نابرابری بین مناطق است که باید حل شود.

خادمی رفع مشکلات مناطق محروم را نیازمند توجه ویژه دولت دانست و اظهار داشت: تبعیض بین افراد نباید در ارائه خدمات باشد که در خیلی جاها دیده شده است.

خادمی اظهار داشت: متولیان و مسئولان باید تلاش کنند که نابرابری ها برطرف شود.

وی بر لزوم برابری منطقه ای تاکید کرد و گفت: با رفع عدم توازن ها و برنامه ریزی می توان به اهداف حقوق شهروندی و توسعه مناطق محروم دست یافت.