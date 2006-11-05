معرفي چهره حقيقي اسلام فعاليت اقليت مسلمان را تحت الشعاع قرار داده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، طي هفته اي كه گذشت اخباري مبني بر ساخته شدن و پخش برنامه هاي متنوع اسلامي در شبكه هاي دولتي اروپايي منعكس شد. برنامه سازان اسلامي و اروپايي در نظر دارند با ساخت چنين برنامه هايي در راستاي اشاعه اطلاعات موثق درباره اسلام گام بردارند.

شبكه هاي تلويزيوني دولتي در فرانسه ، هلند، دانمارك، آلمان و بلژيك پس از آن كه از بخش برنامه درباره دين اسلام الهام گرفتند اكنون آغاز نسل تازه اي از برنامه هاي خود را درباره اسلام مورد بحث و بررسي قرار داده اند.

پس از انتشار كاريكاتورهاي اهانت آميز دانمارك و اظهارات پاپ بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و در همين راستا برخي از كشورهاي اروپايي برنامه هاي تلويزيوني درباره اسلام و قاعده هاي بنيادين آن تهيه و پخش كردند.

نقش احاديث پيامبر(ص) در انسجام جامعه اتريش

مسلمانان اتريش با استفاده از حديث پيامبر(ص) انسجام اجتماعي را ترويج كرده و در راستاي معرفي پيامبر نور و رحمت اسلام به غير مسلمانان فعاليت مي كنند.

شيخ محمد طرحان رئيس اتحاديه اسلامي اتريش كه اين ستاد را هدايت مي كند گفت: اين ستاد منحصر به فرد قصد دارد روحيه انسجام اجتماعي و تساهل را به واسطه احاديث پيامبر(ص) در جامعه اتريش ترويج كند.

اين ستاد با 60 هزار يورو هزينه از روز پنجشنبه 4 آبان ماه آغاز به كار كرده و صدها آگهي منتشر كرده كه حديث پيامبر(ص) روي آن نوشته شده است. حضرت محمد(ص) در اين حديث مي فرمايد: "محبوبترين انسانها نزد خداوند كسي است كه به مردم بيشتر سود رساند".

اين حديث داراي ارزشهاي اوليه اسلام بوده كه همان انسجام و برادري محسوب مي شود ازسوي ديگر مردم را به تلاش براي دست يافتن به خير مشترك دعوت مي كند. اين آگهي در شهرهاي وين، سالزبورگ، اشتايرمارك، به زبان انگليسي و آلماني منتشر شده است.

اقليت مسلمان در بسياري از كشورهاي غربي ستادهاي محلي به راه انداخته اند تا آگاهي عمومي را درباره ويژگي هاي رفتاري و شخصيتي پيامبر اسلام(ص) افزايش دهند، قسمت اعظم اين ستادها در واكنش به انتشار كاريكاتورهاي اهانت آميزي صورت گرفت كه سال گذشته در روزنامه "يولندپستن" منتشر شد.

حدود 400 هزار مسلمان در اتريش زندگي مي كنند كه اين تعداد 4 درصد جمعيت 8 ميليوني آن را تشكيل داده است. اسلام در سال 1912 در اتريش به رسميت شناخته شد و اكنون پس از مسيحيت كاتوليك دومين دين اين كشور اروپايي محسوب مي شود.

بزرگترين مسجد اروپا در بريتانيا

مسلمانان بريتانيا در انتظار تصويب طرح ساخت بزرگترين مسجد اروپا در لندن هستند كه هنگام برگزاري بازيهاي المپيك سال 2012 طرفيت جادهي مسلمانان بسياري را براي اقامه نماز جماعت داشته باشد.اين مسجد قرار است در نيوهام، شرق لندن ساخته شود تا در بازيهاي المپيك 2012 بتواند حدود 60 هزار مسلمان را در خود جاي دهد.

عبدالخالق، مدير پروژه جنبش جهاني تبليغ اسلامي كه در نظر دارد دست كم 190 ميليون دلار براي ساخت اين مسجد هزينه كند گفت: ما قصد داريم مسجدي بسازيم كه اين كشور تاكنون از آن برخوردار نبوده است. مسجد با هزينه اي ساخته مي شود كه حاصل كمكهاي مردمي است .

پس از آنكه درخواست رسمي ساخت اين مسجد ارائه شد از عموم مردم خواسته مي شود درباره پروژه مسجد به ارائه نظر بپردازند. شركت توسعه لندن تيمس كه يك سازمان دولتي و مسئول احياي اين منطقه است در مورد ارائه مجوز براي ساخت مسجد تصميم گيري مي كند. اين درخواست ممكن است سرانجام به راث كلي وزير جوامع و دولت محلي ارجاع داده شود.

در آمار سال 2001 ، 46 درصد ساكنان اين منطقه مسيحي، 24 درصد مسلمان اعلام شدند. از 250 هزار نفري كه ساكن اين منطقه هستند 39 درصد سفيد پوست، 32 درصد آسيايي و 22 درصد نيز سياهپوست هستند.

مخبر محجبه در شبكه خبري بي بي سي

در پي شدت گرفتن بحثهاي ضد حجاب در غرب، بي بي سي يكي از بزرگترين شبكه هاي خبري اظهار داشت كه هيچ مخالفتي با مخبران محجبه نداشته و اين امر در اولويتهاي اين شبكه خللي وارد نمي كند.

مارك بيفورد معاون مدير كل شبكه بي بي سي در گفتگو با ديلي تلگراف گفت: هدف اصلي اين است كه حضور مخبر محجبه در اين شبكه خبري به اولويت ما كه ارائه اخبار و اطلاعات به بينندگان و شنوندگان است صدمه اي وارد نكرده و ما نيز به اين امر احترام مي گذاريم. كار گوينده برقراري ارتباط با مخاطبان است كه اين امر از طريق ارائه اطلاعات صورت مي گيرد. در مورد حجاب و نوع پوشش بايد گفت تا زماني كه مخاطبان بتوانند اخبار را به نحوي واضح و مؤثر دريافت كنند خللي در كار شبكه وارد نمي شود.



مخالفت مقامات گلاسكو با ساخت مدارس اسلامي

در يك يادداشت محرمانه مقامات ارشد آموزش شهر گلاسكو، اسكاتلند با ساخت مدرسه دولتي اسلامي مخالفت كردند، درحالي كه ساير جوامع ديني در اين شهر از مدرسه ديني خود برخوردار هستند.

اين سند كه از سوي روزنامه اسكاتلند ساندي با عنوان قانونگذاري آزادي اطلاعات منتشر شده، به نگراني هاي جدي درباره آموزش مسلمانان در اين شهر اشاره كرده است. در اين يادداشت آمده است كه مقامات ارشد شوراي شهر گلاسكو به مارگارت مك كافرتي، رئيس كميته آموزشي اين شهر نامه اي نوشته و نگرانيهاي خود را منعكس كرده اند.

تاريخ اين نامه محرمانه 24 آذر سال گذشته است، اما يك منبع آگاه در شوراي شهر گلاسكو به اسكاتلند ساندي گفت كه موضع اين مثامات ارشد تاكنون تغيير نكرده است.

مسلمانان چندين سال است كه خواستار يك مدرسه دولتي در اين شهر هستند، در شرايطي كه دولت مدارسي را براي كاتوليكها و يهوديان تأسيس كرده است. مقامات آموزشي اين شهر نيز طي سالهاي گذشته تنها با وعده اين درخواست را پاسخ داده اند.

فعاليت نخستين مركز آموزش اقتصاد اسلامي در لندن

نخستين مركز آموزش اقتصاد اسلامي لندن، بريتانيا كه تمام ابعاد اين عرصه را در برگرفته در لندن آغاز به كار كرد تا به بانكداران، مباني بانكداري در حال رشد اسلامي را بياموزند.

راث مارتين مديرعامل مؤسسه سرمايه گذاري و امنيت كه به توسعه اين مركز كمك كرده است، گفت: تعيين استاندار براي فعالان اين عرصه محور فعاليتهاي اين مركز تلقي مي شود.

اين مؤسسه با همكاري دانشكده اقتصاد لبنان و با حمايت بانك مركزي لبنان و دولت بريتانيا برنامه اقتصاد اسلامي خود را توسعه داده است. ويژگيهاي تازه اين مركز به شكل گيري بنيادهاي اقتصاد و بانكداري اسلامي در غرب كمك مي كند.

اد بال وزير اقتصاد بريتانا و رياد سالم رئيس بانك مركزي لبنان در مراسم افتتاح اين مركز حضور داشتند.

اين مؤسسه اسلامي در نظر دارد افرادي تربيت كند كه قانون شرع اسلام را در مورد اقتصاد، تجارت، سرمايه گذاري و بيمه گذاري شناخته و در اين عرصه كارشناس باشد، اين مؤسسه همچنين خدمات خود را در ابعاد ديني و تكنيكي با اصول اسلام انطباق مي دهد. آموزش اين مؤسسه به زبان عربي و انگليسي و توسط يك گروه از كارشناسيان تكنيكي و شوراي مشورتي اقتصاد اسلامي صورت مي گيرد.

اقليت 8/1 ميليون نفري مسلمان بريتانيا مي توانند از بانكهايي استفاده كنند كه خدمات خود را با قوانين شرع اسلام منطبق كرده اند. صنعت بانكداري اسلامي كه تقريباً سه دهه پيش آغاز به فعاليت كرده، رشد قابل توجهي داشته و توجه بسياري از سرمايه گذاران و بانكداران سراسر دنيا را به خود جلب كرده است.

انتقاد از اسلام صلح جهاني و خدشه دار شدن صلح

رئيس سازمان امور ديني تركيه با يادآوري سهم گسترده اسلام در تمدن جهاني، تصريح كرد: انتقاد از اسلام صلح جهاني را خدشه دار مي كند .

علي بردك اوغلو رئيس سازمان امور ديني تركيه انتقاد از اسلام در جهان به ويژه توسط رهبران ديني را امري نااميد كننده توصيف و تأكيد كرد: اين انتقادات متوجه ديني است كه سهم بزرگي در تمدن جهان دارد و چنين انتقاداتي اين سهم را كاملا ناديده مي گيرد.

بردك اوغلو در جمع مسلمانان استانبول گفت: اين رويكرد به تعميق شكافها كمك كرده، بي اعتمادي دو جانبه را افزايش داده و سرانجام صلح جهاني را به شدت تهديد مي كند.

اظهارات بردك اوغلو تلويحا و به طور غير مستقيم در واكنش به سخنراني پاپ ايراد شد، اين در شرايطي است كه انتظار مي رود رئيس سازمان امور ديني تركيه با رهبر كاتوليكهاي جهان طي روزهاي 28 نوامبر تا اول دسامبر ديدار و گفتگو كند.

تبعيض و تعصب عليه مسلمانان هندوستان

به رغم جمعيت كثير مسلمانان هندوستان و سهم قابل توجه آنها در تمام ابعاد جامعه هند، آمار و ارقام ارائه شده از وضعيت و شرايط نامساعد مسلمانان اين كشور، حكايت از تبعيض و تعصب عليه پيروان دين الهي اسلام دارند .

طي هفته گذشته گزارشي منتشر شده است كه بر اساس آمار و اطلاعات آن مي توان به سرعت وضعيت نامطلوب مسلمانان هندوستان را در سرزمين 72 ملت عليه مسلمانان مشاهده كرد.

در اين گزارش آمده است: 4/32 درصد زندانيان زندانهاي ايالت مهاراشترا را مسلمانان تشكيل داده و 9/27 درصد زندانيان دهلي نو نيز مسلمان بوده و 1/25 درصد ايالات گجرات نيز مسلمانان هندوستان هستند.

174 ميليون مسلمان در هندوستان زندگي مي كنند، اما با اين حال اين تعداد از اقليت مؤمنان ديني محسوب مي شوند.

در اين ميان نكته جالب توجه اين است كه جامعه مسلمان اين كشور سهم بسياري در توسعه ديني، هنري، فلسفي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تاريخ، ميراث و زندگي هندوستان داشته اند، اما تبعيض نژادي و فرآيند به حاشيه راندن مسلمانان كشوري كه 80 درصد جمعيت آن را پيروان آيين هندو تشكيل داده اند همچنان ادامه دارد.

در هر كجاي كشور كه مسلمانان به عنوان جامعه اقليت زندگي مي كنند با تبعيض رو به رشدي مواجه هستند. گزارش ساندي اكسپرس اين امر را به دو علت نسبت داده است.

علت اول به عوامل تاريخي و سياسي باز مي گردد و علت دوم نيز با تعصب رسانه ها نسبت به مسلمانان ارتباط دارد.