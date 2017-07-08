مبارزه با آفت زنجره مو نیازمند مشارکت کشاورزان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد درجلسه بررسی وضعیت آفت زنجره مو که عصر شنبه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون اقتصادی استانداری و کارشناسان وزارتخانه در سالن جلسات جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در استان قزوین بیش از ۳۰ هزار هکتار باغ انگور داریم که قطب این محصول در شهرستان تاکستان است که به صورت سنتی و مدرن کشت می شود.

متقی فرد بیان کرد: امسال شاهد وقوع آفت زنجره مو در تاکستانهای استان هستیم که در گزارش ها مشخص شده این آفت طغیان کرده و باید برای مبارزه با آن بسرعت اقدام کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد:یک گروه کارشناسی از سازمان باغات وزارت جهاد کشاورزی بلافصاله وارد استان شده و موضوع را بررسی کردند و باید با اقدام مشترک و راهکار علمی در این موضوع ورود پیدا کنیم تا کارها به نتیجه برسد.

وی گفت:عمده فعالیت مردم تاکستان دربخش کشاورزی و تولید محصول انگور است و بروز آفت می تواند زندگی و معیشت آنها را تحت تاثیرقرار دهد لذا با کار جمعی و مشارکت خود کشاورزان و حمایت دولت باید بتوانیم بر این بحران غلبه کنیم.

متقی فرد اظهارداشت: با استفاده از همه امکانات موجود و دیدگاههای کارشناسی و علمی امیدواریم در فرصت مقرر و کوتاه موجود بتوانیم از گسترش آفت در سایر باغات جلوگیری کنیم.