دانشگاه رازی به توسعه فضای آموزشی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم اعلمی آل آقا عصر امروز شنبه در نشست خبری معاون علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه استان نیاز به توسعه فضای آموزشی دارد.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: در استان کرمانشاه روز گذشته ۳۶ هزار نفر مشتاق حضور در دانشگاهها در کنکور شرکت کردند.

وی خاطر نشان کرد: این تعداد حدود ۴ درصد افراد کل کشور را تشکیل می دهد و اگر جمعیت را ۱۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم اگر به حدود ۲۰ هزار نفر ظرفیت برسیم تازه به میانگین کشور می رسیم.

اعلمی آل آقا یادآور شد: دانشگاههای دولتی استان از وضعیت میانگین کشوری عقب نیستند بلکه آنچه مشکل ایجاد کرده ضعف فعالیت بخش خصوصی و غیر انتفاعی است.

وی روند توسعه آموزش عالی را انتظار مردم دانست و ابراز داشت: تا قبل از سال ۹۳ حدود ۱۷۰ هزار متر مربع زیر بنا داشتیم و طی ۳ سال گدشته با توجه به پروژه هایی که به ثمر رسید حدود ۶۰ هزار زیر بنا به ساختار آموزش عالی اضافه شده و این در مسیری است که ظرفیت پذیرش دانشجو را در زمینه های مختلف بیش از گذشته داشته باشیم.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه تصریح کرد: مشکل دانشجویانی که به خارج از کشور می روند، مشکل گرفتن پذیرش نیست بلکه این امر موید کیفیت دانشگاه است.

وی با بیان اینکه امروز بیش از امکان جذب متقاضی داریم بیان داشت: یکی از محورهای دانشگاه رازی بحث بین المللی شدن و ارتباط با کشورهای خارجی در زمینه های تبادل اساتید، پروژه های مشترک و پذیرش دانشجو است که در این زمینه گام های موثری تا کنون برداشته شده است.

اعلمی در ادامه سخنانش گفت: علی رغم اینکه در بخش های دیگر، استان ما در ردیف بیستم کشور است ولی در آموزش عالی حداقل در رده یازدهم قرار داریم و این نشان دهنده این است که ظرفیت دانشگاه رازی در این جنبه ها قابل اتکاء است.

وی شدت بیکاری را در استان کرمانشاه بیش از سایر استانهای کشور عنوان کرد و افزود: در این راستا برای فارغ التحصیلان سامانه ای را طراحی کردیم که آنها را رصد می کنیم تا طی آن مشخص شود دانشجویان به چه سمت و سویی می روند.

اعلمی به وضعیت نامناسب خوابگاههای دانشجویی در استان که توسط استاندار نیز بازدید شده اند نیز اشاره کرد و بیان داشت: برخی از این خوابگاهها از سلول های زندان دیزل آباد شرایط نامناسب تری دارند لذا باید مورد توجه بیشتری واقع شوند چرا که قشر جوان قرار است از این خوابگاهها استفاده کنند.

وی ادامه داد: مشاهدات این گواهی را می دهدکه در زمینه محوطه سازی نیز مشکل جدی داریم و مبلغ ۶ میلیارد تومانی که در این خصوص داده می شود جوابگوی سه پردیس کرمانشاه و سه پردیس در اسلام آباد، سنقر و جوانرود نیست.

اعلمی بیان داشت: مشکل دیگر در خصوص دانشکده اقتصاد حسابداری است قبلا در جدول ۱۹ چیزی به آن داده نشد و امسال در سفر ریاست جمهوری ۶ میلیارد تومان مصوب شد که پرداخت شود ولی تا کنون چیزی تخصیص داده نشده است و امیدواریم در این خصوص اقدامات شایسته صورت بگیرد.

وی در پایان طرح آمایش را یک طرح کلیدی دانست و افزود: اجرای این طرح را دانشگاه آزاد بر عهده گرفته و در حال انجام است که طی آن بسیاری از اطلاعات استان در بحث توسعه در زمینه منابع طبیعی، کشاورزی و .... موجود است و در مجموع یک الگوی مناسب برای توسعه است.