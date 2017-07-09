شیرازی ها مشکلات بهداشتی جامعه را به دادسرا اعلام کنند

محمد حسن سپاسدار با اشاره به نقش دادسراها در حفظ منافع جامعه و ورود به موقع در جرائمی که امنیت اجتماعی و سلامتی افراد را به مخاطره می اندازد به خبرنگار مهر گفت: دادسرا از جایگاه ویژه ای در دفاع از حقوق شخصی افراد، حقوق جامعه و حتی حمایت از حقوق فردی و اجتماعی مردم دارد.

وی با بیان اینکه دادسرای ناحیه ۲ شیراز علاوه بر وظایف عمومی مأموریت های ویژه ای نیز در دستور کار دارد، گفت: از جمله این مأموریت های ویژه رسیدگی به پرونده های با موضوع قصور در امر درمان و جرائم مربوط به حرفه پزشکی است که در این دادسرا مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

سپاسدار با بیان اینکه اغلب شکات در پرونده های پزشکی به اقدامات پزشکی غیر ضروری به خصوص اعمال جراحی زیبایی اقدام کرده اند توصیه کرد: افراد از این دسته از اقدامات حتی الامکان پرهیز کنند.

معاون دادستان شیراز با تأکید بر این که لازم است افراد قبل از هر اقدام پزشکی اقدام به تحقیق و مشورت با صاحبنظران امر کرده و زیان ها و آثار منفی اعمال غیر ضروری زیبایی را مد نظر قرار دهند، تصریح کرد: مردم در این خصوص باید آگاهی های خود را افزایش دهند تا از زیان های ناشی از قصور یا خطاهای پزشکی در امان باشند.

وی با اشاره به مأموریت ویژه دادسرا ی در حوزه جرائم سایبری نیز بیان کرد: گسترش فضای مجازی زمینه ارتکاب جرائم در حوزه سایبر را افزایش داده این در حالی است که همگام با گسترش فضای مجازی آگاهی و اطلاعات عمومی افراد در این خصوص رشد نکرده و همچنین عدم اطلاع و آگاهی زمینه مناسبی را برای مجرمان فضای سایبر فراهم ساخته است.

وی در تشریح بخش دیگری به پیگیری پرونده های مرتبط با تهدید علیه بهداشت عمومی اشاره و اظهار کرد: بهداشت عمومی جامعه بحث مهمی است که علاوه نظارت های ویژه مراکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی دادسراها نیز نقش مهمی در تحت تعقیب قرار دادن و مجازات بزه کاران و تهدیدکنندگان بهداشت عمومی دارد.

سپاسدار در این خصوص بااشاره به لزوم مقابله با بیماری ها از جمله تب کریمه کنگو و همچنین آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ضمن تأکید بر رعایت توصیه های مراکز بهداشتی مبنی بر نخریدن دام و طیور زنده، گفت: دادسرا آماده دریافت اطلاعات و گزارش های مردمی برخورد با افرادی است که با عدم رعایت اصول بهداشت باعث به خطر افتادن سلامت عمومی جامعه می شوند.