تغییر دولتها منجربه تغییرحقوق شهروندی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده شامگاه شنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی کهگیلویه و بوبراحمد افزود: فرصت بازی سیاسی در رابطه با منشور حقوق شهروندی وجود ندارد و این حقوق متعلق به دولت نیست و لازم است از آن برای خدمت رسانی شایسته به مردم استفاده شود.

امین زاده بیان داشت: ارتباط مستقیم با مردم و بررسی مشکلات انها از ضروریات تحقق حقوق شهروندی است و باید مردم را دید.

دستیار ویژه رئیس جمهوری بیان داشت: سمن ها نماینده مردمند و باید از ظرفیت هایی اینچنین استفاده کرد.

امین زاده با اشاره به اینکه از سال ۱۲۸۵ تاکنون ۱۱ هزار قانون در کشور تدوین شده است بیان داشت: مشکلاتی در حوزه قانون گذاری وجود دارد و علت ازدیاد قوانین این است که به جای حل مسئله به سمت تصویب قوانین جدید می رویم که گاهی این قانون قانون قدیمی را نقض می کند.

امین زاده همچنین تصریح کرد: یاسوج برند سفری و سیاحتی است و اگر محورهای مواصلاتی و اقامتگاه ها زیاد شود این شهر مقصد اصلی گردشگری خواهد شد.

وی افزود: به این استان باید به لحاظ توریسم توجه شود.