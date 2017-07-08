ترکیه حمله به نظامیان مصری در صحرای سینا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه با صدور بیانیه ای حملات مرگبار روز گذشته به یک ایست بازرسی ارتش مصر در استان سینای شمالی که طی آن دست کم ۲۳ سرباز مصری کشته شدند را محکوم کرد.

در این بیانیه همچنین با خانواده قربانیان این حمله تروریستی ابراز همدردی شده است.

لازم به ذکر است، حملات مرگبار روز گذشته به یک ایست بازرسی ارتش مصر در استان سینای شمالی دست‌کم ۲۳ سرباز مصری کشته و ۲۶ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

این حملات در ساعات اولیه صبح جمعه با حمله یک کامیون بمب گذاری شده به پایگاه نیروهای ارتش مصر در نزدیکی مرز رفح آغاز شد.

سپس حمله دیگری با خودروهای مجهز به تیربار و نارنجک انداز علیه چندین پست نیروهای ارتشی در همین منطقه انجام گرفت.

گروهک تروریستی داعش مسؤلیت این حملات را بر عهده گرفته است. انصار بیت المقدس، یکی از گروه‌های فعال در شمال شبه جزیره سینا است که پس از بیعت با داعش، از نوامبر سال ۲۰۱۴ نام خود را به «ولایت سینا» تغییر داده است.