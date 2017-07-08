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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۱

معاون اقتصادی استانداری قزوین:

۱۵۵ هزار تن گندم و جو کشاورزان استان قزوین خریداری شد

۱۵۵ هزار تن گندم و جو کشاورزان استان قزوین خریداری شد

قزوین- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: با بسیج همه امکانات و مجهز شدن مراکز خرید تاکنون ۱۵۵ هزار تن گندم و جو کشاورزان استان خریداری و تحویل سیلوها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز شنبه در جلسه ای که در مرکز ستاد جذب سرمایه گذاری استان قزوین برگزار شد اظهار داشت: با پیش بینی مراکز خرید و سیلوها برای خرید محصولات کشاورزان اقدام شد تا در این زمینه مشکلی ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: از آغاز فصل خرید تضمینی جو و گندم تاکنون ۱۴۵ هزار تن گندم و بیش از ۱۰ هزار تن جو و هشت هزار و ۷۰۰ تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شده است.

حبیبی یادآورشد: خرید تضمینی گندم و جو از اواسط خرداد ماه در قزوین آغاز شده و ۳۱ مرکز برای خرید این محصولات در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد:روندخرید گندم و جو در استان با توجه به گزارش های رسیده مطلوب و مناسب بوده و هیج مشکلی در این زمینه نداریم.

معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: تاکنون یک و نیم برابر نیاز سالانه استان محصول گندم به قیمت هرکیلو ۱۳ هزار ریال از کشاورزان خریداری شده است.

حبیبی اظهارداشت: کشاورزانی که در هفته های اول محصولات خود را تحویل داده اند بهای آن را دریافت کرده اند و تاکنون هیچ گونه تجمع و ازدحامی در ۳۱ مرکز خرید گندم، جو و کلزا در استان قزوین گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: از دستگاه های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، شرکت غله و خدمات بازرگانی، تعاونی امور روستایی و فرمانداران استان بابت خرید بموقع و مناسب محصول کشاورزان تقدیر و تشکر می شود.

کد مطلب 4025129

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