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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۲۴

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه وبویراحمد:

بهره گیری از ظرفیت زنان در توسعه استان راهگشا است

بهره گیری از ظرفیت زنان در توسعه استان راهگشا است

یاسوج- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: بهره گیری از ظرفیت زنان برای توسعه استان راهگشا است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا رحمان پور شامگاه  شنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان که با حضور دستیار ویڗه رئیس جمهوری برگزار شد افزود: دولت یازدهم توجه ویژه ای به حوزه بانوان داشته است و اقدامات مهمی در این حوزه محقق شده است.

رحمان پور بیان داشت: تهیه بانک اطلاعاتی زنان در یکسال گذشته محقق شده است.

وی توجه به مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار را از دیگر اقدامات انجام شده در چند سال اخیر دانست.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: بانک اطلاعاتی تشکل های مردم نهاد نیز عملیاتی شده است.

رحمان پور از راه اندازی پایگاه خبری امور بانوان خبر داد.

کد مطلب 4025136

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