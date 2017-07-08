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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۱۹

درگیری ارتش مصر با گروههای مسلح در اسماعیلیه

درگیری ارتش مصر با گروههای مسلح در اسماعیلیه

وزارت کشور مصر از کشته شدن ۱۴ فرد مسلح در یک منطقه صحرایی در اسماعیلیه به دست نیروهای امنیتی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسپوتنیک، در بیانیه وزارت کشور مصر آمده است:نیروهای امنیتی بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردند متوجه شدند که تعدادی از نیروهای تروریستی در استان سینای شمالی یک پادگان تشکیلاتی برای پذیرش نیروهای جدید از استانهای دیگر مصر و آموزش دادن آنها برای استفاده از سلاح های مختلف و ساخت بمب های دستی ایجاد کرده اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این تشکیلات تروریستی در یک منطقه صحرایی واقع در اسماعیلیه مستقر بودند که نیروهای امنیتی بعد از کسب مجوز از دادستانی به محل حضور این تروریستها حمله کرده که با مقاومت آنها روبرو شده و درگیری میان دو طرف به وجود آمد که در جریان آن ۱۴ تروریست کشته شده و تنها ۵ تن از آنها شناسایی شدند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی مصر ۲ تن از عناصر وابسته به گروه  "حسم" را در نزدیکی قاهره به ضرب گلوله کشتند.

پیشتر این گروه مسلح مسئولیت حمله مسلحانه به یک ایست بازرسی در مرکز قاهره را به عهده گرفته بود.

کد مطلب 4025139

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