۱۰ هزار نفر از طریق کنکور جذب دانشگاه فرهنگیان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله تاجیک اسماعیلی بعدازظهر شنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره ۲۵ دانشجوی معلم شهید دانشگاه فرهنگیان استان گلستان اظهار کرد: امسال ۱۰ هزار نفر از طریق کنکور سراسری در ۱۶ رشته مورد نیاز آموزش و پرورش جذب دانشگاه فرهنگیان می شوند و در ردیف بودجه استخدامی سازمان مدیریت کشور ۹ تا ۱۰ نفر جذب دانشگاه خواهند شد.

وی افزود: در مجموعه ۳۲ استان کشور ۹۷ مرکز آموزشی دانشگاه فرهنگیان فعال است که در این مراکز ۷۲ هزار نفر در حال تحصیل هستند و دانشگاه فرهنگیان با آموزش این محصلان در راستای ماموریت آموزش و پرورش گام بر می دارد.

قائم مقام دانشگاه فرهنگیان کشور با بیان اینکه وصف شهید را کسی می تواند بیان کند که حضور شهید را درک کرده باشد، گفت: طبق آیات قرآن کریم اگر انسان روح و عمل و روانش پاک باشد خود به خود به مرحله طیبه راه پیدا می کند و به یک مرتبه از حیات می رسد که دارای زندگی دلچسب و در آن طهارت است.

تاجیک اسماعیلی تصریح کرد: با توجه به آیات سوره عنکبوت، هیچ انسانی معصوم نیست و شهدا هم همچون مابقی انسان ها مثل پیامبران معصوم نیستند اما با عمل صالحی که انجام می دهند خداوند از فضل خود آنان را وارد بهشت می کند

وی یادآور شد: کسی که می خواهد به حیات جاودان برسد از حیات مادی خود می گذرد و شهدا در نزد خداوند متعال روزی می خورند و ما نمی توانیم در وصف شهدا در فخر آنها بیان کنیم.