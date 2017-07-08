۵نفر براثر تب کریمه کنگو فوت کردند/ مرگ ۸ هزار بیمارمبتلا به ایدز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی گویا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال مهر در خصوص بیماری تب کریمه کنگو، با اشاره به اینکه بیماری تب کریمه کنگو در کشور کنترل شده است، افزود: در سطح کشور بیمار مبتلا به بیماری تب کریمه کنگو داریم و معمولا در این فصل این بیماری مشاهده می شود و افرادی که با دام سر و کار دارند و یا موزاین بهداشتی را رعایت نکردند به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا می شوند.

وی ادامه داد: ۷۹ مورد ییماری را شناسایی کردیم و ۵ مورد فوت داشتیم واکثریت بهبود یافتندو مابقی تحت درمان و مراقبت هستند.

گویا با بیان اینکه در بحث کاهش بیماری کریمه کنگو باید اقدامات بهداشتی رعایت شود، اظهار کرد: کنترل تردد دام به صورت بی رویه و جلوگیری از قاچاق دام، رعایت نکردن اصول بهداشتی توسط کسانی که با دام سرو کار دارند، از عوامل مهم در زمینه بروز و شیوع بیماری تب کریمه کنگو است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم مدرن سازی دامداری ها در کشور، افزود: یکی از عوامل مهم در زمینه پیشگیری و کنترل بیماریها، مدرن سازی دامداری در سطح کشور است و هر چقدر دامداری ها مدرن شود بیماری کریمه کنگو کاهش می یابد، با صنعتی شدن کشتار گاهها بیماری کریمه هم کاهش می یابد.

گویا افزود: همگرایی و همراهی سازمانها نسبت به سالهای گذشته در کنترل این بیماری بهتر شده و این بیماری نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری نداشته و تغییری نکرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیماری وبا در سطح کشور چگونه است، افزود: بیماری وبا و بیماری اسهالی نداریم وی با این وجود تا پایان آبان ماه در اماده باش هستیم.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت از وجود ۳۴ هزار و ۹۰۰ بیمار مبتلا به عفونت اچ ای وی در سطح کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد ۳۴ هزار و ۹۰۰ بیمار مبتلا به عفونت اچ ای وی شناسایی و تحت مراقبت و درمان هستند و ۸ هزار نفر فوت و ۹ هزار تحت درما ن و مابقی تحت مراقبت هستند.