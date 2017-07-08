به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ محمد مالمیر گفت: عوامل گشت این کلانتری حین گشت زنی در خیابان دهم فروردین به یک دستگاه موتور سیکلت پالس ان اس ۲۰۰ سی سی با پلاک مخدوش که پلاک آن را به وسیله کش بسته بودند، مشکوک شده که حین بررسی موضوع مشخص شد ترک نشین موتور در حال ور رفتن با خودروهای پارک شده بوده که به محض مشاهده ماموران، با موتور سیکلت اقدام به فرار کردند.

وی افزود: پس از دقایقی تعقیب و گریز، متهمان با رها کردن موتور سیکلت خود در حاشیه اتوبان به سمت رودخانه یا کانال بسیج فرار کردند که یکی از آنها متواری و فرد دیگر خود را از ارتفاع به رودخانه انداخت و از ناحیه سر و پا و قفسه سینه دچار آسیب دیدگی شد.

رئیس کلانتری ۱۲۱ سلیمانیه گفت: در بازرسی صورت گرفته از کیفی که متهم به همراه داشت الماس شیشه خورد کن که جهت سرقت محتویات و لوازم کاربرد داشته، یک شوکر قوی ، یک باتوم فلزی تاشو، یک عدد اچار آلن یک طرف تیز که برای تخریب قفل صندوق خودرو ، چند عدد موبایل، چند عدد باطری موبایل ، پیچ گوشتی های مخصوص سرقت ، چند اچار الن و یک دسته چک بانک صادرات از آن کشف شد.

سرهنگ مالمیر عنوان داشت: متهم مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام حسین (ع) انتقال داده شد و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده در حال پیگیری است.