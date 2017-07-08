سرهنگ حسن نورآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی وقوع چندین فقره کیف قاپی و موبایل قاپی با پایش های تخصصی صورت گرفته مشخص شد شخصی که سابقه داشته یک مورد کیف قاپی انجام داده که توسط شاکی شناسایی و به صورت مسالمت آمیز اقدام به پس گرفتن مال خود نموده با توجه به این خبر دستگیری متهم و شناسایی محل اختفای وی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش های صورت گرفته، محل اختفای متهم شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه متهم دستگیر شد که در بازرسی از پاتوق وی ۳۰عدد کیف مردانه و زنانه با مدارک شناسایی و یک عدد گوشی سامسونگ و تعداد ۱۸ عدد تاچ و ال سی دی گوشی های مختلف کشف شد.

رئیس کلانتری۱۱۹ مهرآباد با اشاره به توقیف موتورسیکلت پالس ان اس متهم ردیف اول، گفت :با همکاری متهم دستگیر شده دو نفر همدست وی و یک نفر مالخر دستگیر و در این زمینه سه دستگاه موتور سیکلت متهمان نیز توقیف شد.

سرهنگ نورآبادی افزود: مالخر دستگیر شده دارای منزل مجردی بوده و در بازرسی منزل وی یک دستگاه اره برقی، لپ تاپ ایسر، لپ تاپ سامسونگ، ۱۰ عدد گوشی سامسونگ به همراهی مدل های مختلف بدون کارتون، ۱ عدد گوشی سامسونگ با کارتون، ۱ عدد تبلت لنوو، ۷ عدد گوشی آیفون بدون کارتون، ۳ عدد گوشی ال جی، ۴ دستگاه گوشی هوآوی، ۳ دستگاه سونی، ۲ دستگاه اچ تی، ۳۶ دستگاه نوکیا بدون کارتون، ۱ دستگاه شوکر و تعداد ۱۶۰ عدد رم میکرو و ۷ عدد رم ای دی کشف و ضبط شد.

رئیس کلانتری۱۱۹ مهرآباد بیان داشت: با استفاده از مدارک شناسایی مسروقه تعداد ۹ نفر از مالباختگان شناسایی که طی تماس با آنان جهت پس گرفتن اموالشان راهنمایی شدند.

