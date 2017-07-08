منتخبان جشنواره موسیقی آواها و نواهای سیستان و بلوچستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، حسین مسگرانی اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ اثر تک نوازی به این جشنواره ارسال شد که در نهایت داوران بازبین ۱۶ گروه موسیقی در بخش رقابتی گروهی و ۵۶ اثر تک نوازی در هفت ساز شامل رباب، بنجو، قیچک، دهلک، دهل بزرگ، سرنا و دونلی را انتخاب کردند و هشت گروه موسیقی پیشکسوت نیز در این جشنواره حضور داشتند.

وی افزود: گروه «چراغ اشکانی» از سرباز، گروه «علی صالحی» از زابل و گروه «حسین تاج ور» از چابهار در تمامی بخش های این جشنواره به عنوان برگزیده اعلام شدند.

وی گفت: همچنین افرادی که استادانه به نواختن ساز پرداختند، سهیل زنگشاهی در قیچک، محمد شریف شکل زهی شهد در دهل، امیر حمزه قادر آتشگر در رباب و در بخش تک خوانی و خوانندگی یاسین حدیدی، داوود بامری از ایرانشهر، چاکر داوودی از میرجاوه و بهروز صاحب زاده از سراوان در بخش تک نوازی دونلی، عیسی بلوچ و تاج محمد جنگی پور از نیکشهر در دهلک، نظام الدین حسینی نژاد از سیب و سوران، محمد نیکنژاد از ایرانشهر، سلمان رومنا و ساجد چراس از چابهار و شهرام یارمحمدزهی از زاهدان در رباب، ناصر محب زهی از خاش در بخش قیچک سیستان، قوس الدین حداد صرفه جو و پرویز دستیان قیچک بلوچی، غفور زنگشاهی و رحیمی بلوچ در بخش دایره، خداداد میرشکار در بخش بنجو، برکت حسینی نژاد از سیب و سوران، ندیم زنگشاهی از ایرانشهر، عبدالوحید سوری زهی از خاش در بخش سرنا و رسول حدادی، منصور زینلی و دوران زینلی در بخش دهل انتخاب شدند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین کیوان پهلوان، محمد رضا آزاده فر و هوشنگ جاوید داوران نخستین جشنواره موسیقی آواها و نواهای وحدت سیستان و بلوچستان بودند.

وی گفت: در پایان مراسم اختتامیه این جشنواره علاوه بر تجلیل از برگزیدگان از حدود ۳۰ نفر از پیشکسوتان، اساتید و ریش سفیدان موسیقی سیستان و بلوچستان نیز تجلیل شد.

وی افزود: در این جشنواره که از ۱۳ تیرماه به مدت سه روز با حضور مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط انجمن موسیقی سیستان و بلوچستان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجتمع فرهنگی هنری زاهدان برگزار شد، نهادهای دیگری چون شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز همکاری داشتند.