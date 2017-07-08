دستگیری ۳۱ سارق و کشف بیش از ۲ تن انواع مواد مخدر در ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط‌ عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: ماموران انتظامی ایرانشهر در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت بین شهروندان با تلاش شبانه‌روزی در نیمه اول تیرماه موفق به دستگیری ۳۱ سارق حرفه‌ای شدند که این متهمان به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

وی افزود: با اجرای طرح‌های مختلف امنیت اجتماعی در نیمه اول تیرماه شاهد کاهش ۱۹ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۳۳ درصدی کشفیات در ایرانشهر نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم.

وی با اشاره به دستگیری ۸۲ نفر اتباع بیگانه و تردد آنها از مرزهای شرقی گفت: ماموران انتظامی ایرانشهر با اشرافیت اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی در چندین عملیات مختلف در تیرماه موفق به کشف ۲ تن و ۲۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۱۲ نفر سوداگر مرگ شدند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر ضمن اشاره به کشف کالای قاچاق در راستای جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، گفت: در نیمه اول تیر ماه، بیش از یک میلیارد و ۸۴ میلیون ریال انواع کالای قاچاق کشف که در این راستا ۲۵ خودرو توقیف و ۲۲ متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه در مورد آموزش فرهنگ ترافیک طرح‌های مختلفی اجرا شده، خاطرنشان کرد: در این راستا پلیس راهور این فرماندهی ضمن برخورد با قانون‌شکنان تعداد ۹۵ خودرو و ۸۸ موتورسیکلت متخلف را نیز توقیف و روانه پارکینگ کردند.