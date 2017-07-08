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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۴۵

معاون ساماندهی امور جوانان:

احیای سازمان ملی جوانان فردا در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح می‌شود

احیای سازمان ملی جوانان فردا در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح می‌شود

معاون ساماندهی امور جوانان گفت: لایحه احیای سازمان ملی جوانان فردا یکشنبه ١٨ تیرماه در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح خواهد شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رستمی افزود: لایحه احیای سازمان ملی جوانان فردا یکشنبه ١٨ تیرماه در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و در ٥ کمیسیون فرعی دیگر طرح خواهد شد. 

وی ادامه داد: با ادله روشن و کارشناسی در این کمیسیونها از تفکیک و احیا دفاع خواهیم کرد تا جوانان با تشکیل سازمان، نماینده ای برای دفاع از خود در هیات دولت پیدا کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان تاکید کردک با مذاکرات و جلسات کارشناسی متعددی که با نمایندگان مجلس در ٢ ماه گذشته داشتیم و اظهار نظرات مثبت آنها، امیدوارم با حمایت کامل نمایندگان مجلس لایحه در صحن علنی تصویب و به دولت ابلاغ شود. 

کد مطلب 4025157

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