بازارچه دستان مهربانی در کرج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شکیب در مراسم افتتاحیه بازارچه خیریه دستان مهربانی که عصر روز شنبه در پارک شهید چمران کرج برگزار شد، با اشاره به اهم برنامه های انجمن حمایت از بیماران تالاسمی مبنی بر بهبود وضعیت این افراد، اظهار کرد: نیات خیرخواهانه عدیده ای در بخش های مختلف در استان البرز توسط افراد مختلف و خیرین به سرانجام رسیده که برپایی این بازارچه نمونه ای از اقدامات انجام گرفته محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی البرز رسیدگی به بیماران تالاسمی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت، افزود: درصدد هستیم خدمات مطلوبی در بخش بهداشت و درمان به شهروندان استان البرز ارائه شود.

شکیب با اشاره به اینکه به سبب اقدامات انجام شده شاهد افزایش چشمگیر سرانه تخت های بیمارستانی در سطح استان البرز بوده ایم، تصریح کرد: مشارکت های اجتماعی و حمایت از سازمان های مردم نهاد نظیر سمن های سلامت از جمله اقداماتی است که در دستور دانشگاه علوم پزشکی البرز قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت قابل تقدیر انجمن و یا سمن حمایت از بیماران تالاسمی در استان البرز، گفت: بدون شک توسعه و مشارکت مردمی در بخش بهداشت و درمان ارتقا این حوزه را به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازارچه از تاریخ ۱۷ لعایت ۲۳ تیرماه در پارک شهید چمران کرج به نفع حمایت از بیماران تالاسمی برپا است.