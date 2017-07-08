فراهم کردن شرایط برای تحصیل کشورهای همسایه هنر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، واعظ مهدوی امروز شنبه در نشست خبری که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، گفت: برای حل مشکلات بیکاری، حاشیه نشینی، تکنولوژیک، فارغ التحصیلان، بهره وری و ... تنها راه حل بکارگیری علم و دانش است و باید دانشگاه رازی به این امر جهت دهد.

وی اجرای طرح آمایش توسط دانشگاه آزاد را بسیار شایسته دانست و افزود: دانشگاه در راستای اجرا کردن اینطرح باید طرح های آمایشی را از قبیل اشتغال، بهره وری نفت، بهبود کشاورزی و ... را ارائه دهد و درخواست تحقق آنها را داشته باشد.

مهدوی تصریح کرد: ما از تعهداتی که در سال ۹۵ داشتیم ۴ تعهد را اعلام کردیم از جمله تخصیص های سال ۹۵ که ۱۰۰ درصد آنها را پرداخت کردیم، اعتبارات تعمیر و تجهیز که ۱۰۰ درصد محقق شد، جبران بخشی از کسری تخصیص سال ۹۵ که کما بیش انجام شد و سرجمع ۲۵۰ میلیارد تومان تامین و به حوزه های مختلف تزریق شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه ها بحث تجهیزات و جدول ۱۴ بود که علی رغم تلاش در برخی جاها به بن بست رسیدیم که شاید گوشه ای از آن برمی گردد به تصویب نشدن آنها توسط نمایندگان، حال به دنبال روش جایگزین هستیم.

واعظ مهدوی روش استراتژیک را در این زمینه استفاده از تسهیلات بانکی بیان کرد و گفت: در این روش بحث جایکا را داریم و هنوز هم در تلاش هستیم.

معاون علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: طبق هدفگذاری انجام شده در دانشگاهها مقرر شد طی برنامه ۵ ساله حداقل یک سوم اعتبارات را برای تعمیر تجهیزات در نظر بگیریم.

وی همچنین بیان کرد: در خصوص دانشکده اقتصاد پیگیری می کنم که همان اعتبارات سفر ریاست جمهوری را فعال کنیم و مقداری عملیاتی شود.

واعظ مهدوی پیگیری بحث دانشگاههای منطبق بر الگوی مصرف را مهم بیان کرد و گفت: در این خصوص باید اعتبارات ریاست جمهوری را فعال و عملیاتی کنیم.

وی تصریح کرد: این دانشگاهها طبق بخش نامه مشخصی ابلاغ شده که ۴ هدف را دنبال می کنیم.

واعظ مهدوی استفاده از انرژی های تجدید پذیر، تصفیه فاضلاب، اصلاح موتور خانه ها و بحث استفاده از آب باران را بخش های مهم دانشکده اقتصاد عنوان کرد.

وی رصد دانش آموختگان را مهم ترین کار در دست اقدام بیان کرد و افزود: این امر برای مشکل عدم اشتغال دانشجویان فارغ التحصیل در دستور کار مشترک وزارت علوم و سازمان برنه و بودجه قرار گرفته است.

وی به بازدید مرکز رشد اشاره کرد و بیان داشت: آنچه در این مرکز دیدیم بسیار امیدوار کننده بود و برخی از واحدهای آن می توانند برای سطح کشور الگوقرار گیرد.

مهدوی همچنین به اجرای طرح و ایجاد اشتغال محلی در روستای زردویی اشاره کرد و بیان داشت: چنین طرح هایی می تواند الگویی برای افزایش ظرفیت بالندگی و فعالیت اقتصادی در کل کشور باشد.

وی اذعان داشت: در اعتبارات امسال سعی بر این است تا نیازهای عمرانی دانشگاه در اولویت قرار گیرد.

معاون علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: هرچقدر دانشگاه به سمت واحد بین المللی سوق پیدا کند دانشگاه را به سمت خصوصی شدن پیش خواهیم برد که این را کسی نمی پسندد، ارزش کار ما این است که دانشگاه را برای مناطق محروم مهیا کنیم و هنر این نیست که برای کشورهای همسایه امکانات علمی فراهم کنیم و از آنها پول بگیریم.