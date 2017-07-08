  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۲۲

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان:

هلال احمر سمنان به ۴۹حادثه امداد رسانی کرد/ ۱۵۸ نفر آسیب دیدند

هلال احمر سمنان به ۴۹حادثه امداد رسانی کرد/ ۱۵۸ نفر آسیب دیدند

سمنان - معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه طی یک هفته اخیراین جمعیت به ۴۹ حادثه مختلف امداد رسانی کرده است، گفت: در مجموع این حوادث ۱۵۸ نفر آسیب دیدند.

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد کلّ حوادث و سوانح  سطح استان سمنان را طی یک هفته گذشته ۴۹ مورد عنوان کرد و ابراز داشت: هلال احمر استان به۱۶ مورد حادثه جاده ای، یک مورد حادثه صنعتی و کارگاهی، ۲۹ مورد خدمات حضوری، سه مورد کوهستان امداد رسانی کرد.

وی تعداد کلّ حادثه دیدگان را ۱۵۸ نفر عنوان کرد و ابراز داشت: از این تعداد ۸۳ نفر در حوادث جاده ای شامل ۱۰مورد واژگونی،   یک مورد نقص فنی خودرو، یک مورد حریق تریلی و چهار مورد تصادف امداد رسانی شدند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه ۷۵ نفر در حوادث غیر جاده ای امداد رسانی شدند، ابراز داشت: در مجموع طی یک هفته اخیر ۲۷ نفر اسکان داده شدند.

یحیایی با تاکید بر اینکه تابستان فرصتی برای شنا کردن و رهایی از گرما است اما باید توجه داشت استخرهای ذخیره آب کشاورزی و سدها محل مناسبی برای شنا نیستند و هر لحظه بر اثر گل و لای و رسوبات موجود امکان خفگی و غرق شدگی وجود دارد، افزود: در سال جاری دو نفر بر  اثر بی احتیاطی در این استخرها غرق شدند لذا خانواده ها این هشدارها را باید جدی قلمداد کنند.

وی افزود: بی توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی بیشترین عامل تصادفات به شمار می رود که باید رانندگان به محض احساس عدم هوشیاری در اولین توقفگاه استراحت و سپس با هوشیاری طی مسیر کنند.

کد مطلب 4025167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها