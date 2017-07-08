هلال احمر سمنان به ۴۹حادثه امداد رسانی کرد/ ۱۵۸ نفر آسیب دیدند

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد کلّ حوادث و سوانح سطح استان سمنان را طی یک هفته گذشته ۴۹ مورد عنوان کرد و ابراز داشت: هلال احمر استان به۱۶ مورد حادثه جاده ای، یک مورد حادثه صنعتی و کارگاهی، ۲۹ مورد خدمات حضوری، سه مورد کوهستان امداد رسانی کرد.

وی تعداد کلّ حادثه دیدگان را ۱۵۸ نفر عنوان کرد و ابراز داشت: از این تعداد ۸۳ نفر در حوادث جاده ای شامل ۱۰مورد واژگونی، یک مورد نقص فنی خودرو، یک مورد حریق تریلی و چهار مورد تصادف امداد رسانی شدند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه ۷۵ نفر در حوادث غیر جاده ای امداد رسانی شدند، ابراز داشت: در مجموع طی یک هفته اخیر ۲۷ نفر اسکان داده شدند.

یحیایی با تاکید بر اینکه تابستان فرصتی برای شنا کردن و رهایی از گرما است اما باید توجه داشت استخرهای ذخیره آب کشاورزی و سدها محل مناسبی برای شنا نیستند و هر لحظه بر اثر گل و لای و رسوبات موجود امکان خفگی و غرق شدگی وجود دارد، افزود: در سال جاری دو نفر بر اثر بی احتیاطی در این استخرها غرق شدند لذا خانواده ها این هشدارها را باید جدی قلمداد کنند.

وی افزود: بی توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی بیشترین عامل تصادفات به شمار می رود که باید رانندگان به محض احساس عدم هوشیاری در اولین توقفگاه استراحت و سپس با هوشیاری طی مسیر کنند.