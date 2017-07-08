باغ های خصوصی شمال تهران آبیاری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نوربخش معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک با اعلام خبر فوق اظهار داشت: باتوجه به کمبود بارش و همچنین کاهش سطح آبهای زیرزمینی و محدودیت بوجود آمده در زمینه برداشت آب از چاه های خصوصی ، برای حفظ باغهای منطقه و جلوگیری از خشک شدن درختان کهنسال و ارزشمند ، اداره فضای سبز این منطقه اقدام به آبیاری باغهای شخصی نمود.

وی گفت: در این راستا ۲۰۳ باغ خصوصی شخصی که نیازمند کمک برای آبیاری درختان هستند در ۱۰ناحیه منطقه شناسایی و عملیات آبرسانی به آنها در حال انجام است .

معاون شهردار منطقه یک خاطر نشان ساخت: وظیفه اصلی اداره فضای سبز حفظ و حراست از درختان و باغهای موجود است، در همین راستا با بکارگیری یک دستگاه تانکر ۱۲هزار لیتری ،بطور میانگین ۷۸۰ هزار لیتر آب در هفته درباغهایی با مالکیت خصوصی در سطح نواحی منطقه توزیع می شود.

وی جهت نگهداشت فضای سبز و حفظ باغات از شهروندان خواست در صورت مشاهده باغ های خصوصی که در حال خشک شدن هستند با سامانه ۱۳۷ تماس حاصل و موارد را اعلام کنند تا نسبت به آبیاری آنها اقدام شود