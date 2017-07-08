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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۷

رئیس جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

تولیدات کشاورزی استان ۲۵۰ هزار تن افزایش یافته است

تولیدات کشاورزی استان ۲۵۰ هزار تن افزایش یافته است

یاسوج- رئیس جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تولیدات کشاورزی استان ۲۵۰ هزار تن افزایش یافته و موضوع سلامت غذایی نیز در تولید محصولات مد نظر قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی شامگاه شنبه در نشست صیانت از حقوق شهروندی با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور افزود: توجه به امنیت غذایی مردم از مسائل مهم حقوق شهروندی است که باید مورد توجه همه دستگاهها و نهادها قرار بگیرد.

وی بیان داشت: ۱۰ محصول در استان به عنوان محصولات استراتژیکی مشخص شده که برای تولید این محصولات استفاده از سموم به میزان زیادی کاهش یافته است.

گوهرگانی تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد یکی از هفت استانی است که در کشور با مشکل تغذیه روبرو است و در این راستا سلامت تولیدات کشاورزی و دیگر محصولات در استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی میزان مصرف سبزی در استان توسط مردم را نامطلوب عنوان کرد و گفت: مردم باید در تغذیه و رژیم غذایی خود از سبزیجات و میوه زیاد استفاده کنند و نبود سبزیجات در رژیم غذایی خانوارها سلامت مردم را به خطر می اندازد.

گوهرگانی اظهار کرد: از دستیار ویژه ریس جمهور میخواهم به عنوان تنها دستاورد شما هم باشد، توجه ویژه ای به امنیت غذا، سلامت غذا و تولیدات کشاورزی داشته باشید.

کد مطلب 4025172

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