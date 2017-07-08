تولیدات کشاورزی استان ۲۵۰ هزار تن افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی شامگاه شنبه در نشست صیانت از حقوق شهروندی با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور افزود: توجه به امنیت غذایی مردم از مسائل مهم حقوق شهروندی است که باید مورد توجه همه دستگاهها و نهادها قرار بگیرد.

وی بیان داشت: ۱۰ محصول در استان به عنوان محصولات استراتژیکی مشخص شده که برای تولید این محصولات استفاده از سموم به میزان زیادی کاهش یافته است.

گوهرگانی تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد یکی از هفت استانی است که در کشور با مشکل تغذیه روبرو است و در این راستا سلامت تولیدات کشاورزی و دیگر محصولات در استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی میزان مصرف سبزی در استان توسط مردم را نامطلوب عنوان کرد و گفت: مردم باید در تغذیه و رژیم غذایی خود از سبزیجات و میوه زیاد استفاده کنند و نبود سبزیجات در رژیم غذایی خانوارها سلامت مردم را به خطر می اندازد.

گوهرگانی اظهار کرد: از دستیار ویژه ریس جمهور میخواهم به عنوان تنها دستاورد شما هم باشد، توجه ویژه ای به امنیت غذا، سلامت غذا و تولیدات کشاورزی داشته باشید.