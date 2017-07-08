ارائه خدمات ورزشی به مشهدی ها با ۵۰ درصد تخفیف

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی مجد بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموریت اصلی شهرداری مشهد در حوزه ورزش، ایجاد شادای و نشاط از طریق فعالیت های ورزشی با ارائه ورزش ارزان، آسان و در دسترس برای عموم مردم، غنی سازی اوقات فراغت شهروندان و حمایت از استعدادهای ورزشی نوجوانان و جوانان محلات است.

وی افزود: امسال بودجه جاری اداره تربیت بدنی و ورزش همگانی سه میلیارد تومان و بودجه عمرانی ۱۷ میلیارد تومان است.

رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش همگانی با بیان اینکه با این اعتبار سهم هر مشهدی از اعتبارات ورزشی یک هزار تومان است، ادامه داد: در بخش زیرساخت ورزشی سه راهکار داریم تا ورزش ارزان، آسان و ساده را برای شهروندان فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: یکی از راهکارهای دستیابی به این هدف، ایجاد یک سالن سرپوشیده در هر ناحیه شهرداری است که تاکنون از ۵۰ سالن مورد نیاز ۳۴ سالن راه اندازی شده است.

مجد، مساحت سالن های سرپوشیده وابسته به شهرداری را ۴۷ هزار۶۷۶ مربع اعلام کرد و گفت: به صورت میانگین دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برنامه سالانه در این سالن ها اجرا می شود که تعرفه استفاده از این اماکن ۵۰ درصد ارزان تر از سایر اماکن شهر است.

وی از فعالیت یک هزار تیم ورزشی در سطح شهر مشهد خبر داد و اضافه کرد: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری هیچ سودی از محل فعالیت های ورزشی دریافت نمی کند وتعرفه سالن های آن ۵۰ درصد نسبت به سایر مکان های ورزشی ارزان تر است.

رئیس اداره تربیت بدنی شهرداری مشهد با بیان اینکه بانوان در شیفت صبح و آقایان در شیفت عصر می توانند از سالن های ورزشی استفاده کنند، تصریح کرد: مساجد، خیریه ها و تشکل ها با ۳۰ درصد تخفیف از این اماکن استفاده کنند که یارانه این بخش ساله بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است.

مجد با اشاره به فعالیت ۱۷۰ سالن ورزشی روباز در سطح شهر بیان کرد: ۱۵۰ زمین روباز شامل زمین های آسفالت و چمن طبیعی و مصنوعی به صورت رایگان و شبانه روزی در اختیار مردم است.

وی از نصب بیش از ۵۲۴ ایستگاه مجهز به وسائل بدنسازی پارکی با ۴ هزار ۵۰۰ دستگاه در بوستان ها و اماکن عمومی به مساحت ۲۰ هزار و ۴۱۱ متر مربع خبر داد و گفت: در طول سال به صورت میانگین سه میلیون نفر برنامه از این امکانات استفاده می کنند.

مجد با اشاره به راه اندازی کانون ورزشی و تجهیز مساجد به امکانات ورزشی اظهار کرد: هر مسجدی که بتواند حداقل ۵۰ مترمربع فضا در اختیار فعالیت های ورزشی بگذارد، شهرداری از یک تا ۱۵ میلیون تومان جهت تجهیز وسایل ورزشی به آن کمک می کند که تاکنون ۳۷۷ مسجد با ۳۵ هزار ۷۲۵ متر مربع از این خدمات بهره مند شده اند.

وی آخرین بخش ورزشی حمایتی را مدارس و حوزه های علمیه اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ مدرسه و ۲۰ حوزه علمیه امکانات و تجهیزات ورزشی را از شهرداری مشهد دریافت کرده اند.

رئیس اداره تربیت بدنی شهرداری مشهد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه ورزش صبحگاهی عنوان کرد: سال ۹۴، نهصد نفر در روز ورزش همگانی انجام می دادند که با اجرای طرح «صبح، ورزش، زندگی» این تعداد به ۲۱ هزار نفر در روز رسیده است.

مجد با بیان اینکه تصمیم داریم مشهد را به پایتخت ورزش صبحگاهی کشور تبدیل کنیم، افزود: باتوجه به اینکه ۳۵ درصد مشهدی ها ورزش نمی کنند، براساس طرح جدید، هر مشهدی سه ساعت در هفته ورزش خواهد کرد.