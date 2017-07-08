نیمی از روستاهای خراسان جنوبی خالی از سکنه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی در حاشیه بازدید از مناطق محروم خراسان جنوبی با اشاره به خدمات کمیته امداد استان به افراد تحت پوشش، افزود: به دلیل وسعت استان و پراکندگی جمعیت، ارائه خدمت به محرومان در این استان گران تمام می‌شود و لازم است سرانه ارائه خدمات در خراسان جنوبی متفاوت با دیگر استانها دیده شود.

مدیرکل کمیته امداد استان خراسان جنوبی اضافه کرد: ۳۲ هزار و ۳۰۰ خانوار در استان تحت پوشش کمیته امداد هستند و مستمری می گیرند که این میزان خانوار، بیش از ۶۲ هزار نفر را شامل می شود.

۱۶۸۰ روستا خالی از سکنه شده است

وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی وارد بیستمین سال خشکسالی شده است، ادامه داد: قبل از بروز خشکسالی، تعداد ۳۵۸۸ روستا در استان وجود داشت که از این تعداد امروز ۱۶۸۰ روستا به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده است که این یعنی ۴۷ درصد روستاهای استان در اثر بی آبی از بین رفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان خراسان جنوبی تاکید کرد: بیش از ۷۰ درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد افراد سالمند هستند که این مساله موجب تشدید تخلیه روستاهت شده است. همچنین ۲ هزار بیمار صعب العلاج و زمین گیر در استان تحت پوشش امداد هستند که ۸ درصد بیماران صعب العلاج کشور را شامل می شود و این در حالی است که استان خراسان جنوبی تنها یک درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است.

سلم آبادی گفت: با این محاسبات و جمعیت سالمند کشور، در واقع سرانه سالمند روستایی در استان بیش از ۳۵۰ هزار تومان است اما سرانه پرداختی ما بسیار کمتر از این رقم است.

خودکفایی در بسیاری از روستاهای محروم غیرممکن است

وی در مورد میزان محرومیت در مناطق محروم استان اظهار کرد: ضریب محورمیت در ۹۶ درصد روستاهای این استان ضرایب ۷ و ۸ و ۹ است و میزان محرومیت به قدری است که عملا خودکفایی در این روستاها غیر ممکن است.

مدیرکل کمیته امداد استان خراسان جنوبی گفت: ۲۰ هزار ۷۰۰ خانوار مددجوی امداد استان در همین مناطق روستایی سکونت دارند.

مدیرکل کمیته امداد استان خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه لازم است دیگر دستگاههای مسئول در خدمات رسانی به مردم مناطق محروم استان وارد کار شوند، گفت: ۲۰ درصد اشتغال استان از سوی کمیته امداد انجام شده است. همچنین در سال ۹۵ حدود ۲ هزار طرح اشتغال از سوی امداد در استان به اجرا در آمد.

سلم آبادی خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ۲ هزار نفر تحت کارآموزی قرار گرفتند و ۹۴۰ دانش آموز دبیرستانی هم حرفه آموزی را فرا گرفتند. همچنین در سال ۹۵ از طریق طرح‌های اجرا شده ۲۱۲۲ نفر از پوشش مستمری امداد خارج شدند و ۴۲ نفر هم از طریق کاریابی از پوشش امداد خارج شدند.

رتبه دوم استان در کم خونی زنان باردار

وی با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۵۰۰ دانش آموز استان تحت پوشش خدمات کمیته امداد هستند افزود: شش هزار کودک ۶ سال در استان سوء تغدیه دارند که کمیته امداد تنها امکان ارائه خدمت به ۳۵۰۰ نفر از آنان را دارد. همچنین این استان در زمینه کم خونی زنان باردار رتبه دوم کشور، در کم خونی کودکان ۶ سال رتبه نخست و در کم خونی نوجوانان هم رتبه نخست کشور را دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه زیرساختهای اقتصادی استان ضعیف است، امکان جذب کمکهای مردمی هم کمتر ممکن است به طوری که بیشتر کمکهای مردمی از خارج استان دریافت می شود.