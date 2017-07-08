اصلاح برخی از قوانین به اجرای منشور حقوق شهروندی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی انصاری شامگاه شنبه در نشست صیانت از حقوق شهروندی که با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور برگزار شد، افزود: خلاء‌های قانونی یکی از چالش‌های حقوق شهروندی است و باید یک بازنگری در مباحث حقوقی داشته باشیم.

وی بیان داشت: حقوق مدنی بیشترین ارتباط را با حقوق شهروندی دارد و در این راستا باید نگاهی شهروندمدارانه داشت.

انصاری اظهار داشت: برگزاری جلسات ارتباط مستقیم با مردم با حضور فرماندهان انتظامی به صورت هفتگی از جمله برنامه های نیروی انتظامی در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی است.

وی همچنین برگزاری ۶۷ نشست مردمی، راه‌اندازی سامانه ۱۱۰ برای سرعت بخشیدن به شکایات مردمی، راه‌اندازی سامانه ۱۹۷ برای بررسی شکایات مردمی، راه‌اندازی مرکز مشاوره و خدمات شهروندی در بحث مشاوره خانواده، مهارت‌های پیش از ازدواج و اعتیاد را از دیگر اقدامات پلیس در راستای حقوق شهروندی عنوان کرد.