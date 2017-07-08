به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، محمدعلی کی نژاد در همایش منطقه ای هیئت های اجرایی جذب استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی در سرعین تاکید کرد که با رفع موانع پیش رو، صدور مجوز و تامین اعتبارات لازم برای جذب هیئت علمی مورد نیاز گام های مهمی برداشته شده است.

وی با بیان اینکه با همت اعضای جذب دانشگاه‌ها دستور العمل اجرایی طرح موفق جذب هیئت علمی به تصویب و مرحله اجرا در آمده است، ادامه داد: طرح آمایش جذب هیئت علمی و نقشه جامع کشور به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسیده است.

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور با اشاره به اهم مصوبات شواری عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: با تصویب این طرح مسیر حرکت برای ارتقاء آموزش کلان کشور و جذب نیروهای توانمند در عرصه آموزش فراهم شده است.

وی به یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در عرصه آموزشی اشاره کرد و یادآور شد: از اقدامات بسیار ارزشمندی که توسط هیئت های جذب مراکز علمی و دانشگاهی صورت گرفته بکارگیری و جذب ۵۸ هزار نفر از ۹۰ هزار نفر اعضای هیئت علمی موجود بوده که در دنیا کم نظیر است و این اتفاق در کشور به همت متولیان امر صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور بیان داشت: براساس این دستور موضوع تعاملات بین المللی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی که قبلا نیز در ستاد نقشه راه کشور به تصویب رسیده بود قرار گرفته و این مصوبه می تواند راه را برای بهره گیری از توان و تعاملات بین المللی برای راه اندازی رشته های مورد نیاز و رفع نیاز های علمی کشور هموار سازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل نیز در این گردهمایی حضور رئیس هیئت جذب شورای انقلاب فرهنگی کشور، روسا، دبیران و مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های منطقه را فرصتی برای جذب نیروهای تخصصی و هیئت علمی مورد بررسی و رفع موانع به کارگیری نیروها برای جذب اعضای هیت علمی موثر در دانشگاه ها دانست.

قدرت اخوان اکبری با بیان اینکه تلاش دانشگاه ها برای ارتقاء توان علمی پذیرفته شدگان متمرکز است، عنوان کرد: این شرایط صرفا با جذب اساتید توانمند و متعهد میسر خواهد شد .